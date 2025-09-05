Para Matías Galarza este 2025 está siendo un año de tachar sueños. Comenzó en marzo, siendo parte de la primera conquista de un título nacional en la historia de Talleres de Córdoba luego de imponerse por penales a River en la Supercopa Internacional organizada por AFA. Continuó a finales de julio, con la incorporación precisamente al Millonario que él mismo confesó era un gran deseo que tenía por cumplir. Y se inmortalizó en la noche de este jueves que lo hizo parte de la historia grande de la Selección de Paraguay, con la que aseguró la posibilidad de volver a jugar un Mundial, el primero para él, después de 16 años.

El mediocampista de 23 años fue requerido por Gustavo Alfaro para ingresar a los 61 minutos del partido ante Ecuador que se disputó en el Estadio Defensores del Chaco y que finalizó con igualdad sin goles, dando también al equipo de Sebastián Beccacece la clasificación a la Copa del Mundo que en 2026 se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes.

Finalizado el encuentro y la primera tanda de festejos por el objetivo cumplido, tomó la palabra para expresar las sensaciones inmediatas que le generó una conquista de la que ni siquiera imaginaba ser parte hace algunos años, pero con la que comenzó a soñar cuando el actual DT lo empezó a hacer parte habitual de sus convocatorias.

“Hace 16 años yo estaba en la escuela viendo el último Mundial de Paraguay (Sudáfrica 2010) y la verdad que nunca imaginé formar parte de está linda historia. Estoy feliz de poder compartirlo con mi familia, no puedo pedir más”, comenzó diciendo mientras continuaban desarrollándose los festejos en el terreno de juego.

Matías Galarza en acción durante el duelo ante Ecuador. (Foto de Getty).

Y agregó: “En lo personal, todo lo que se vivió hoy me hizo acordar viejos momentos. Yo desde la Sub 15 que vengo en las formativas de la selección. Pasar todo eso, pasar una pandemia y estar hoy acá con toda la hinchada es algo único. Vino a la mente todo el sacrificio que hizo mi familia. Paraguay es un país muy sufrido y esto demuestra que el paraguayo está para grandes cosas. Siempre callados, con humildad, sacrificio, nosotros ponemos la cara. Esto es solo el principio. Vamos a ir al Mundial a competir, no a participar“.

La frase de Alfaro sobre el cambio de mentalidad de los jugadores

Gran artífice de la clasificación de Paraguay para volver a disputar un Mundial después de 16 años fue Gustavo Alfaro, quien hizo hincapié en el trabajo para en primera instancia poder ganarse la confianza de un grupo de jugadores que estaba golpeado por acumulación de frustraciones.

“Yo vine a agitar a los jugadores para que reaccionaran. Se los dije después del partido de Brasil. Tenía que zamarrear el árbol para que se cayeran las arañas, porque los frutos estaban ahí. Jamás dimensioné lo que el país podía llegar a agitar, lo que el país podía identificarse y representar. Era un sueño lo suficientemente grande para que entre un país entero. Pero para eso había que conquistar las voluntades. Primero de los jugadores, después de la gente y que se vayan jugando”, reflexionó el DT en su conferencia de prensa.

Feriado Nacional

Los festejos en Paraguay podrán extenderse durante todo un fin de semana extra largo, porque consumada la clasificación al Mundial que en 2026 se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes la Presidencia declaró el Feriado Nacional para este viernes 5 de septiembre.

