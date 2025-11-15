Con España prácticamente clasificada al Mundial, de la Fuente volvió a protestar contra Barcelona por Lamine Yamal: “No quieren entender”

La Selección de España derrotó este sábado 4-0 a Georgia como visitante y dejó prácticamente abrochado su boleto al Mundial de 2026, pues con solo una jornada de las Eliminatorias UEFA como visitante lidera el Grupo E con tres puntos de ventaja sobre Turquía, rival al que recibirá como local, y una diferencia de 14 goles en su favor.

Satisfecho por la producción de su equipo pero todavía fastidioso por la baja sin previo aviso de Lamine Yamal de la convocatoria, Luis de la Fuente volvió a arremeter contra Barcelona confirmando que la relación entre las partes es cada vez más tensa.

En referencia a la lesión que desafectó a última hora a Dean Huijsen, defensor del Real Madrid, el DT destacó el deseo del jugador de permanecer con el grupo, diferenciándolo del crack culé. “De momento no se va a ir nadie. Mientras los servicios médicos no digan lo contrario. Huijsen no quiere irse. Mañana valoraremos si su molestia sigue. Siempre la prioridad es el futbolista, aunque alguno no lo quiera entender“, señaló haciendo una clara referencia a Hansi Flick, con quien ha venido cruzando declaraciones a la distancia.

Más allá de que resulta imposible pensar que Turquía pueda imponerse por siete goles de diferencia en condición de visitante, única alternativa que dejaría a España sin su boleto directo al Mundial de 2026, Luis de la Fuente quiso ser cauto a la hora de referirse al objetivo.

De la Fuente logró el récord de llegar a los 30 partidos invicto con la Selección de España. (Getty).

“Solo por respeto a los rivales, hasta que no consigamos la clasificación matemática, vamos a seguir trabajando exactamente igual. Estoy feliz por los futbolistas. Porque es un orgullo. Es una generación excepcional. Un lujo y un privilegio poder dirigirlos. Hay un grupo de buenas personas; son los mejores jugadores del mundo”, señaló.

¿Por qué Lamine Yamal volvió a ser baja en España?

El nuevo episodio que puso en evidencia la falta de comunicación entre la Real Federación Española y Barcelona fue un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” para el tratamiento de las molestias de Lamine Yamal en el pubis al que el jugador se sometió la misma mañana en que debía presentarse a las órdenes de Luis de la Fuente, sin previo aviso, después del cual se dio la recomendación médica de que tuviera entre siete y diez días de reposo.

El récord histórico que España consiguió sin Yamal

Con su victoria ante Georgia, la Selección de España llegó a los 30 partidos consecutivos sin derrotas, superando la marca de los campeones del mundo en 2010 con Vicente Del Bosque. Luis de la Fuente no ocultó su satisfacción por esa regularidad que hace de su equipo uno de los máximos candidatos al título en el Mundial de 2026.

“Hemos conseguido superar un hito histórico. Además, superar una marca de unos futbolistas excepcionales. Nos toca seguir mejorando, nos emociona mucho, pero la virtud que tiene este grupo de futbolistas es que son insaciables. Queremos seguir creciendo y mejorando de cara a la Finalísima y al Mundial. Podemos ser mejores”, señaló.

