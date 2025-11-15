Sin Lamine Yamal, España aplastó a Georgia a domicilio y dejó casi sellada la clasificación al Mundial de 2026: ¿Qué necesita Turquía para impedirlo?

Podía dar la sensación de que la Selección de España había llegado a Tibilisi con demasiadas bajas importantes en busca de sellar de manera anticipada su clasificación al Mundial de 2026, porque Luis de la Fuente no pudo contar ni con Lamine Yamal, producto de una novela en sí misma que acrecienta las tensiones con Barcelona, Pedri ni Rodri para las labores de elaboración de juego. Tampoco con Dean Huijsen y Dani Carvajal en las funciones defensivas.

Pero Georgia ni siquiera en los primeros minutos del encuentro pudo hacer prevalecer el entusiasmo contagiada desde las tribunas de tener todavía una chance de clasificar a su primera Copa del Mundo, vía Repechaje, y en apenas 11 ya se encontraba en desventaja producto de un penal que Mikel Oyarzabal cambió por gol.

Con tanta solvencia resolvió España un partido que a priori se juzgaba incómodo que a los 22 aumentó la diferencia con un golazo de Martín Zubimendi y a los 35 marcó el tercero con la firma de Ferrán Torres, para que la llegada del descanso encontrara un evento completamente resuelto.

Se jugó, de todos modos, para que los dirigidos por Luis de la Fuente siguieran sumando argumentos para llegar al Mundial que el año próximo se disputará con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá con cartel de máximo candidato al título. Mikel Oyarzabal registró su doblete personal y el 4-0 definitivo para España con un tanto de cabeza.

¿Qué necesita España para confirmar la clasificación al Mundial?

La última jornada de las Eliminatorias UEFA enfrentará a las selecciones de España y Turquía, que gracias a su triunfo 2-0 sobre Bulgaria se mantuvo a tres puntos en la segunda posición del Grupo E. Pero el representativo turco no solo necesitará una victoria en condición de visitante, toda una proeza si se tiene en cuenta que cayó 6-0 en el cara a cara en que hizo de local, sino que además deberá descontar una diferencia de goles que se juzga imposible.

Con su victoria 4-0 sobre Georgia, España terminó en +19; mientras que Turquía quedó con +5 con su triunfo por la mínima ante Bulgaria haciendo de local. Así las cosas, debería descontar 14 goles de diferencia, es decir imponerse por al menos siete, para arrebatarle el primer lugar. Un detalle para nada menor en ese sentido es que el seleccionado español todavía no recibió ni un solo gol en contra en la Eliminatoria.

