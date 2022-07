En medio de varios rumores, un club realmente insólito sueña con contratar a Mauro Icardi y tiene un as bajo la manga.

Mauro Icardi tuvo nivel de Selección y hasta estuvo en la discusión para ir al último Mundial en Rusia, pero su vida personal nunca pudo despegarse de lo que el 9 hacía dentro de la cancha y poco a poco su carrera fue cayendo. Ahora, el 9 busca club y apareció una oportunidad insólita que ¿viene en combo con una chance de trabajo para Wanda Nara?

El Monza, equipo que recientemente consiguió el ascenso a la Serie A, se ilusiona con tener al 9 argentino. Uno imagina que es imposible desde lo económico, pero estamos hablando de que Silvio Berlusconi, quien adquirió el club en 2018, podría incluír el "factor Wanda"...

Según Corriere Dello Sport, el equipo del hijo de Berlusconi está convencido de tentar a Mauro Icardi. ¿Cómo? Wanda Nara, esposa y representante del centrodelantero, tiene una buena relación con Silvio Berlusconi (padre de Pier Silvio), quien ya la ha contratado para algunos trabajos y podría hacerle un ofrecimiento para el medio Mediaset, donde es vicepresidente.

De hecho, en la presentación de la nueva programación del canal, Berlusconi se refirió a la posibilidad: "Sería una gran oportunidad tenerle en Monza (a Icardi). Imagina qué historia si le marcase al Inter. Tal vez... Pero no me dejes ir más lejos: tengo fe en Galliani (presidente del consejo del club)". Mientras tanto, el 9 no descarta el Inter y tiró un guiño en sus redes.

"Cuantas emociones vividas aquí... momentos imborrables de mi vida familiar y futbolística. Muchos buenos recuerdos que quedarán para siempre en el corazón", escribió Icardi y sueña con regresar al Neroazzurro.