El destino del rosarino no estaría en PSG y busca un nuevo rumbo donde poder llevar sus goles. ¿Dónde jugará Icardi?

Después de los grandes problemas financieros que se generaron a partir de la pandemia, en PSG están buscando realizar un recorte salarial para evitar que los miembros de Qatar Sports Investments, quienes tienen gran parte de las acciones del elenco francés, vuelvan a desembolsar una gran suma de dinero.

Si bien mantienen una deuda que alcanza los 180 millones de euros, y buscan reforzar al plantel para poder ir en búsqueda de la Champions League, en PSG tienen decidido desprenderse de Mauro Icardi, quien hace tiempo venía siendo observado por Juventus.

En un principio, el rosarino no iba a ser tenido en cuenta por Mauricio Pochettino, además de que el problema amoroso con Wanda Nara generó grandes miradas de reojo por parte de los jeques que comandan a PSG, como de los propios compañeros, ya que Icardi se ausentó durante varios entrenamientos para resolver sus conflictos.

A partir de la información que brindó el periódico francés, L'Equipe, en París Saint-Germain le pusieron cifras a la posible salida de Mauro Icardi: quien quiera quedarse con los servicios del delantero que, hasta la fecha lleva 38 goles en 82 partidos, deberá desembolsar una suma de 30 millones de euros.

Y el gran problema que se presenta en Francia es que Icardi no tiene ni siquiera sondeos. Después de que Juventus ofreciera un préstamo con trueque de por medio, donde cederían a Arthur Melo, no hubo más contactos por el ex Inter de Milán. ¿Quién se quedará con el rosarino?