A dos días de la entrega, Lamine Yamal recibió un inesperado guiño que lo acerca a ganar el Balón de Oro

Restan pocos días para que la revista France Football entregue el Balón de Oro al mejor futbolista de la temporada 2024-2025, donde Lamine Yamal es uno de los 30 nominados y principales candidatos a quedarse con el galardón. Pero claro, no en la carrera no está solo, ya que Ousmane Dembélé tuvo una performance muy destacada que también lo posiciona en la recta final.

A lo largo de las últimas semanas, fueron diferentes las personalidades que se expresaron y dieron a sus principales candidatos a quedarse con el galardón. Si bien el ganador se conocerá el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia, hubo un guiño inesperado al delantero español de FC Barcelona.

Según la información que pudo recoger el periodista Dani Gil, corresponsal de El Partidazo de COPE en París, será Ronaldinho Gaúcho el encargado de entregar el premio. Si bien mantiene una gran relación con el cuadro blaugrana como así también con PSG, donde actualmente se desempeña el francés Dembélé, en las redes sociales comenzó a especularse con el será el oriundo de Esplugues de Llobregat quien se corone.

Ronaldinho entregaría el Balón de Oro. (IMAGO)

La última temporada de Lamine Yamal

A lo largo de lo que fue la temporada 2024-2025, Lamine Yamal afrontó un total de 55 partidos, convirtió 18 goles y aportó 25 asistencias en los 4.553 minutos que estuvo en cancha. Además, consiguió tres títulos: Supercopa de España, Copa del Rey y LaLiga.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

João Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia por el Balón de Oro, organizada por la revista France Football, se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia.