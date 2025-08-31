La histórica compra que cerró el Liverpool de Alexis Mac Allister: con 174 millones, el fichaje más caro de la Premier League

Luego de dos meses de incertidumbre y con distintas decisiones para que se lleve a cabo, finalmente sucedió: Alexander Isak es nuevo jugador de Liverpool. A falta de solamente algunas horas para que cierre el mercado en Europa, el gigante de Inglaterra realizó la transferencia más cara de la historia de la Premier League y ya tiene el delantero por el que tanto tiempo insistió.

Por un desembolso récord de 174 millones de euros (130 millones de libras esterlinas), el sueco deja Newcastle United para vestirse de rojo. De esta manera, el atacante de 25 años firma un contrato a largo plazo con una vigencia de seis temporadas, es decir hasta el 30 de junio de 2031 y se asegura sumar a sus filas un goleador de pura raza y con notables condiciones técnicas.

Lo cierto es que este traspaso no solo rompió una marca en la liga inglesa, sino que también es la tercera venta más cara de la historia del fútbol. Solamente Kylian Mbappé (180 millones) y Neymar (222 millones) superan a Isak cuando se concretaron sus respectivos fichajes a París Saint-Germain, por lo que el nacido en Solna entró en los libros grandes del deporte.

Alexander Isak con el trofeo de la Carabao Cup que consiguió en Newcastle.

Cabe destacar que en todo momento Newcastle se negaba a vender a su futbolista estrella, siendo que el acuerdo entre Liverpool e Isak existió desde el principio de la ventana de transferencias. Pese a que las Urracas no querían dejar ir al sueco que todavía tenía tres temporadas de vínculo por delante, en el último día del mercado de pases se vieron obligados a ceder y hacer mucho dinero.

Vale resaltar que el delantero no realizó la pretemporada con el resto del plantel, se entrenó en soledad durante varias semanas y metió presión para que se concrete el acuerdo. La parte salarial estaba pactada desde hace dos meses y el goleador solo quería firmar con los Reds, por lo que desestimó otras ofertas importantes de Arabia Saudita y ahora será compañero de Alexis Mac Allister.

A su vez, es importante marcar que Isak le convirtió un gol a Liverpool en la final de la Carabao Cup que significó el primer título de Newcastle en más de 70 años. En aquel compromiso, las Urracas se impusieron 2-1 ante los Reds y el descendiente de Eritrea -pequeño país de África- fue la enorme figura del partido con un nivel que deslumbró y captó la atención de todos en la elite.

Alexander Isak marcó en la final de la Carabao Cup entre Newcastle United y Liverpool. (Getty Images)

Liverpool ya gastó 542 millones de euros

Entre Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni y Giorgi Mamardashvili, Liverpool lleva gastados un total de 542.000.000 de euros. Además, todavía está en plenas negociaciones por Marc Guehi con Crystal Palace y, en caso de que se concrete, el monto se incrementaría otros 40 millones. Vale aclarar que el georgiano fue fichado hace un año, estuvo a préstamo en Valencia y se sumó ahora.

