Una leyenda del Chelsea defiende a Alejandro Garnacho: ”Me encantaría entrenarlo”

Alejandro Garnacho volvió con las intermitencias en su juego. Luego de abandonar el Manchester United por sus conflictos con Ruben Amorim (quien, igual, ya fue destituido por malos resultados), el delantero llegó al Chelsea con la ilusión de retomar la actividad y recuperar el lugar que le había dado Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Y si bien en un momento parecía que repuntaba, volvieron los bajones en su performance. Tanto que en el último partido por la FA Cup contra el Arsenal el nacido en Madrid solo ingresó 15 minutos y contra el Leeds por la Premier League este último martes, Liam Rosenior, su entrenador, ni siquiera lo tuvo en cuenta para que entrara un rato sobre el final.

Al respecto, quien salió en su defensa fue Joe Cole, mediocampista que jugó 7 años en el Chelsea entre 2003 y 2010, periodo en el que el club de Londres se consagró en 10 oportunidades, tres de ellas en la Premier League. “Me encantaría entrenar a Alejandro Garnacho , es un futbolista supertalentoso”, dijo en conversación con el diario The Sun.

Incluso, Cole mostró gran estima por Garnacho al indicar que tiene mucho más para dar: “El cielo es el límite. Podría ser cualquier cosa, de verdad. Me encantaría ver sus clips. Hay algunas cosas técnicas que pueden hacer mejor desde el punto de vista del entrenamiento en ambas áreas“.

Asimismo, explicó por qué no está rindiendo y hasta, de alguna manera, cuestionó las decisiones de Liam Rosenior y de los otros entrenadores que tuvo el futbolista en la Premier League: “Como no es un extremo a la antigua usanza ni un número diez, es un extremo-delantero. Hay un margen enorme si se coloca en mejores posiciones”.

Los números de Alejandro Garnacho en el Chelsea

En lo que va de la temporada, Alejandro Garnacho acumula 1434 minutos repartidos en 28 encuentros entre la Premier League, Fase de Liga de la UEFA Champions League, FA Cup y EFL Cup. Consiguió marcar en 6 ocasiones y asistió en 3 oportunidades, siempre en su rol como extremo por la banda izquierda.

