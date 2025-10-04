Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

Atlético de Madrid asumirá el gasto de más de 30 millones para fichar de manera definitiva a un jugador de la Selección Argentina

Tanto Diego Simeone como la directiva Colchonera consideran un negocio redondo la compra del futbolista argentino.

Por Juan Ignacio Portiglia

Nicolás González no tardó en encajar en el estilo Colchonero.
© Getty ImagesNicolás González no tardó en encajar en el estilo Colchonero.

Atlético de Madrid se movió y mucho en el mercado con el objetivo de jerarquizar su plantel y buscar volver a competir de igual a igual tanto en el ámbito doméstico como en la Champions League. Los siete primeros en llegar fueron fichajes, que hicieron que el club desembolsara 175 millones de euros en total. Pero sobre el cierre del periodo de transferencias se sumó también Nicolás González, a préstamo desde Juventus, y de momento ha sido este quien mejores sensaciones ha dejado entre las caras nuevas.

El futbolista que ha vuelto a ser llamado por Lionel Scaloni a integrarse a la Selección Argentina para disputar dos partidos amistosos este mes, ante Venezuela y Puerto Rico, pasó de la incertidumbre de no saber cuántas posibilidades de tener rodaje iba a tener en Turín a convertirse en una pieza clave para Diego Simeone, pues no tardó en asimilar el sello que el entrenador busca dar al equipo.

Al cabo de seis partidos como Colchonero, la convicción que tenía el DT al pedir que se acelerara por él en el último día de mercado se trasladó también a la dirigencia, que encantada con el rendimiento y el sacrificio de Nico dentro del terreno de juego ya habría tomado la decisión de hacer uso de la opción para comprárselo de manera definitiva a Juventus.

Cabe destacar que en el contrato de cesión se fijó una cláusula de compra obligatoria para el caso en que el argentino disputara al menos 45 minutos en el 60 por ciento de los partidos de la temporada y no existirá ningún tipo de reparo, ni de parte de los altos mandos ni del cuerpo técnico, para que esto así suceda de no mediar imprevistos.

Nicolás González ya los conquistó a todos en Atlético de Madrid.

Nicolás González ya los conquistó a todos en Atlético de Madrid.

Así las cosas, Atlético de Madrid tendrá que desembolsar 32 millones de euros para hacerse de la propiedad absoluta de Nicolás González, quien de momento tiene un contrato firmado con La Vecchia Signora hasta junio de 2029, pero ninguna intención de regresar.

Publicidad

¿Cómo sería el nuevo vínculo de Nico González con el Atlético?

Si todo marcha según lo estipulado y se hace efectiva la opción de compra obligatoria de Nicolás González por 32 millones de euros, Atlético de Madrid firmará con el futbolista argentino un nuevo contrato con extensión hasta junio de 2030, según se avanzó desde diario Marca.

Sus números en Atlético de Madrid

En poco más de un mes frenético, Nicolás González ya lleva disputados seis partidos con Atlético de Madrid entre LaLiga y Champions League, en los que acumuló un total de 362 minutos de juego efectivos y un gol, ante Villarreal.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Nico González sobre Julián Alvarez: ''Cuando entra a la cancha se transforma''
Fútbol europeo

Nico González sobre Julián Alvarez: ''Cuando entra a la cancha se transforma''

El gol de Nico González en su debut con Atlético Madrid vs. Villareal
Fútbol europeo

El gol de Nico González en su debut con Atlético Madrid vs. Villareal

Nico González, picante con los jugadores de Ecuador: ''Parece que ganaron la Final del Mundo''
Selección Argentina

Nico González, picante con los jugadores de Ecuador: ''Parece que ganaron la Final del Mundo''

“Trágico”: los hinchas de Liverpool apuntaron contra Alexis Mac Allister tras la derrota vs. Chelsea y perder la punta de la Premier
Noticias de la Premier League

“Trágico”: los hinchas de Liverpool apuntaron contra Alexis Mac Allister tras la derrota vs. Chelsea y perder la punta de la Premier

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo