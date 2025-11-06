Nicolás González arremetió contra la FIFA por la ausencia de Julián Álvarez en los premios The Best: “No entienden nada”

Este jueves la FIFA dio a conocer los nominados a los premios The Best 2025. El plazo de tiempo data entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, mientras que la votación cierra el próximo 28 de noviembre. Sin embargo, lo que llamó la atención de todo el ambiente es la ausencia de Julián Álvarez, a pesar de la tremenda temporada que hizo en Atlético de Madrid.

Después de su arribo al conjunto colchonero por un fuerte desembolso hacia las arcas económicas de Manchester City, el delantero argentino deslumbró a todos con su magnífico nivel en España. En su primera estadía en el Aleti, la Araña convirtió 29 goles y repartió 8 asistencias en 57 partidos oficiales siendo, por amplia diferencia, el mejor futbolista de todo su equipo.

Lo cierto es que después de haber salido a la luz los candidatos al premio The Best 2025, Nicolás González arremetió contra la FIFA a través de Instagram. Su compañero en Atlético de Madrid y Selección Argentina no lo dudó y escribió: “Claramente no entienden nada”. Dichas palabras mencionadas aparecieron junto a una imagen de ambos sobre el campo de juego.

El posteo de Nicolás González en su cuenta de Instagram. (Captura)

Con este simple pero contundente posteo en su cuenta personal, el polifuncional se encargó de dejar en claro cuál es su verdadera postura ante la determinación que tomó el ente que regula el fútbol. Por eso, a través de su perfil en la principal red social, el zurdo se tomó el tiempo de apuntar contra los encargados de seleccionar los candidatos a conseguir el galardón en cuestión.

Los números hablan por sí solos y catapultan a Julián como uno de los mejores delanteros del mundo. No solo eso, sino que su repertorio como futbolista es mucho más amplio que hace algunas temporadas por todo lo que le sumó a su juego y además es evidente que es la máxima figura de Atlético de Madrid. Pero poco de toda esta información le importó a la FIFA este jueves.

Nicolás González y Julián Álvarez, futbolistas argentinos de Atlético de Madrid. (@nicoigonzalez)

Vale destacar, después de recolectar los votos que ya están disponibles en la página de la FIFA, son muchos los premios que están esperando por sus nuevos dueños. Tal es así que están en disputa los The Best 2025 a mejor: Jugador Masculino, Jugadora Femenina, Entrenador Masculino, Entrenador Femenino, Arquero Masculino, Arquera Femenina y Mejor Aficionado.

Premio The Best al Mejor Jugador del Fútbol Masculino

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Nuno Mendes (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Vitinha (París Saint-Germain)

(París Saint-Germain) Kylian Mbappé (Real Madrid)

(Real Madrid) Lamine Yamal (Barcelona)

(Barcelona) Pedri (Barcelona)

(Barcelona) Raphinha (Barcelona)

(Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool)

(Liverpool) Cole Palmer (Chelsea)

(Chelsea) Harry Kane (Bayern Múnich)

