MERCADO DE PASES

A 7 meses del Mundial 2026, un jugador de la Selección Argentina reconoció que lo llamó River: “Me gustaría que se dé”

Juega en uno de los equipos importantes de Europa y sueña con vestir la camiseta del Millonario, algo que no descartó para el futuro.

Por Agustín Vetere

Nico González, jugador de la Selección Argentina.
Nico González, jugador de la Selección Argentina.

Con calculadora en mano, River Plate se clasificó para los Playoffs del Torneo Clausura 2025 y aún mantiene viva la chance de disputar la próxima Copa Libertadores, si es que se libera un cupo en la Tabla Anual. Por eso, Marcelo Gallardo ya piensa en el 2026.

En medio del mal presente futbolístico, el Muñeco extendió su vínculo con el club de Núñez hasta diciembre del próximo año. En ese contexto, buscará potenciar a su plantel en el mercado de pases de verano, teniendo en cuenta que tendrá competencia internacional, al menos en la Copa Sudamericana.

En diálogo con Nani Senra para DSports, Nicolás González reconoció que fue uno de los sondeados por la dirigencia de River con el objetivo de ficharlo teniendo en cuenta su amor por el Millonario.

“Sí, hubo contacto por WhatsApp. Me ha tocado hablar con alguno de la dirigencia. Siempre agradecido porque yo les comuniqué que no era momento. Me gustaría que se dé en algún futuro. Me dijeron que me esperan con los brazos abiertos. Algún día me gustaría tanto”, destacó el extremo, que aún no está listo para volver a Argentina, pero que lo sueña para más adelante.

Nico González con la Selección Argentina.

Nico González con la Selección Argentina. (Foto: Getty)

Y luego dio sus razones: “No es momento. Yo acabo de llegar a Atlético de Madrid. Me gustaría disfrutar con esta camiseta porque me están dando eso que yo necesitaba, ese empujoncito en mi vida. Yo venía de un momento futbolístico no tan bueno. Hoy en día lo estoy recuperando poco a poco y hay que demostrar con esta camiseta”.

Además, se refirió al poder de convencimiento de su compañero en la Selección Argentina, Lucas Martínez Quarta, quien hoy está en Núñez bajo las órdenes de Gallardo: No me dice nada. Prefiero no hablar de esas cosas porque sabe dónde pincharme”.

Nico González disfruta su etapa en Atlético de Madrid

Tras poco más de una temporada en Juventus, el delantero surgido de Argentinos Juniors pasó a préstamo a Atlético de Madrid para la campaña 2025-26. Hasta el momento, el de la Albiceleste disputó un total de 12 compromisos con el Colchonero entre LaLiga y la Champions League. Debutó con gol ante Villarreal, su único tanto en el conjunto madrileño.

DATOS CLAVE

  • River Plate de Marcelo Gallardo se clasificó para los Playoffs del Torneo Clausura 2025.
  • El jugador Nicolás González confirmó que hubo contacto de la dirigencia de River para ficharlo vía WhatsApp.
  • González descartó volver a River por el momento, ya que acaba de llegar al Atlético de Madrid.
Agustín Vetere

