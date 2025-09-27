Atlético de Madrid comparó a Julián Álvarez con Michael Jordan tras la goleada sobre Real Madrid: “Mismas vibras”

Si le faltaba algo por lograr, Julián Álvarez fue la gran figura de un Derbi que quedará en los libros de historia. Con un golazo de tiro libre y otro de penal, el argentino lideró el triunfo 5-2 del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid, en un resultado que no se daba desde hacía 75 años. El Wanda Metropolitano se rindió a sus pies y, como broche, el propio club colchonero se sumó a la ola de elogios con una comparación inesperada: lo pusieron a la altura de Michael Jordan.

Sí, en medio del delirio por el triunfo en la capital española, el astro de la NBA dijo presente. Y lo más curioso es que lo hizo a través de una analogía para nada casual. La referencia surgió a raíz de un festejo particular de parte de la Araña, cuando días atrás ratificó su brutal nivel con un hat-trick contra el Rayo Vallecano. Julián celebró con los brazos abiertos, hombros encogidos y palmas hacia arriba, en un gesto desafiante que recordaba a una célebre acción de Jordan.

Tras aquel gesto, Atlético no dudó en aprovechar la coincidencia y publicó en sus redes una foto de ambos con la frase: “Mismas vibras”. Y ahora, siendo el nombre que se encuentra en boca de todo España, dicho posteo volvió a cobrar fuerza tras la exhibición frente al Merengue.

Por eso, apenas terminó el clásico, el club rescató aquella comparación y la reavivó con un simple emoji en los comentarios, suficiente para ratificar su postura: Álvarez en el Colchonero está jugando con la misma naturalidad que le permitió a Jordan adueñarse de la NBA con los Bulls.

Los números parecen avalar dicha equiparación: seis goles en siete partidos son los que lleva Julián en la presente temporada. Figura absoluta del equipo de Simeone y toda LaLiga. Al menos así también lo observan la prensa española. Es que Diario Marca lo calificó como un futbolista “descomunal”, mientras que el Cholo también se rindió ante su delantero estrella. “Es un jugador extraordinario”, señaló.

Como si fuera poco, con esta victoria Julián no solo le permitió al Atleti hacerse con el derbi madrileño, sino que también logró que se recupere de un flojo inicio de temporada. El equipo alcanzó los 12 puntos de 21 posibles y se trepó a la cuarta posición, achicando diferencias con el Merengue, líder con 18 porotos. El golpe necesario para intentar meterse en la discusión por el título.

