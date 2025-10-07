Atlético de Madrid sigue sumando refuerzos: Simeone se favorecerá de un tres veces campeón con Barcelona

Con la firme decisión de ser capaz de competir de igual a igual ante los equipos más poderosos no solo de LaLiga de España sino de toda Europa, en Atlético de Madrid continúan sumándose los refuerzos en todas las áreas para fortalecer las estructuras de un primer equipo profesional que por decimoquinta temporada consecutiva tiene a Diego Simeone como entrenador.

En materia de fichajes, fueron ocho las incorporaciones que recibió El Cholo para jerarquizar el plantel, incluida la de Nicolás González a préstamo desde Juventus el último día de mercado. En total, se desembolsaron 175 millones de euros y serán 32 más una vez que se ejecute la opción de compra obligatoria por el jugador de la Selección Argentina con el club italiano.

Cerrada ya la posibilidad de seguir inscribiendo jugadores en las plantillas, Atlético de Madrid no cerró sin embargo su plan de refuerzos. Esto tiene que ver con que se anunció la incorporación de Mateu Alemany como director de Fútbol Profesional Masculino, lo que lo volverá “el máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño”, así como de la academia de fútbol.

Quien fuera presidente del Mallorca en dos ciclos diferentes, se integrará al plantel ejecutivo que lidera Carlos Bucero como director general de fútbol. Con 62 años, su experiencia está probada también por sus gestiones en Valencia, de 2017 a 2019, y Barcelona, donde ayudó al equipo a conquistar tres títulos entre 2021 y 2023: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Alemany será uno de los principales responsables de las gestiones en los próximos mercados de fichajes.

Acompañado de Bucero, Mateu Alemany ya tuvo la oportunidad de visitar el Centro Deportivo de Majadahonda donde se entrena habitualmente el primer equipo y de mantener allí una reunión especial con Diego Simeone, pues de cara al mercado de transferencias de mitad de temporada será él quien asuma un rol activo en la negociación de posibles nuevos refuerzos.

Un inicio de temporada irregular

Más allá de los esfuerzos y el gran desembolso de dinero que hizo la dirigencia para jerarquizar la plantilla en el mercado, Atlético de Madrid ha tenido un muy irregular inicio de temporada. Tal es así que le tomó hasta la cuarta jornada poder sumar su primera victoria en LaLiga, 2-0 ante Villarreal, tras un inicio con derrota ante Espanyol y empates ante Elche y Deportivo Alavés.

En Champions League suma una derrota de último minuto 3-2 visitando al Liverpool y una contundente goleada 5-1 ante Eintracht Frankfurt como local. Su mejor producción en el inicio del curso fue la gran victoria en el clásico 5-2 ante Real Madrid, después de la cual no logró mantener el nivel y cedió un empate 1-1 en su visita al Celta de Vigo, para quedar relegado a la quinta posición de LaLiga con 13 puntos, a ocho del equipo Merengue que sigue siendo líder.