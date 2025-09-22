Es tendencia:
Balón de Oro 2025: así quedaron los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez

France Football dio a conocer las posiciones de varios de los 30 nominados al Balón de Oro antes del comienzo de la gala.

Por Germán Celsan

© GettyAsí le fue a Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister en el Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de septiembre se conocerá al ganador del Balón de Oro 2025 en una nueva entrega del galardón por parte de France Football. Y mientras que los candidatos fuertes al premio son Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, hay dos argentinos entre los 30 nominados, en Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

El seguí el minuto a minuto de la entrega del Balón de Oro 2025 junto a BOLAVIP

Lautaro Martínez no sumó títulos con el Inter de Milán en la pasada temporada, a pesar de alcanzar finales de Champions League, Coppa Italia y pelear la Serie A hasta la última fecha. De todas formas, fue una temporada notable y el delantero argentino fue su capitán y emblema, jugando 53 partidos entre todas las competiciones, con 24 goles y 7 asistencias. Aún así, Lautaro Martínez quedó 20 en la votación del Balón de Oro 2025.

Lautaro Martínez, 20 en el Balón de Oro 2025. (X/BallonDor)

Por su parte, el mediocampista surgido de Argentinos Juniors y con pasado en Boca y Brighton fue campeón de Premier League con el Liverpool, donde fue preponderante y con 5 goles y 5 asistencias, mientras que disputó 35 de los 38 partidos de la competición, 30 de ellos como titular. Eso le bastó para entrar entre los 30 nominados, pero Alexis Mac Allister terminó 22 en la votación del Balón de Oro 2025.

Alexis Mac Allister, 22 en el Balón de Oro 2025 (X/BallonDor)

Germán Celsan

