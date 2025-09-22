Entrega del Balón de Oro 2025: hora, canal y nominados

En el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se llevará a cabo la 69° ceremonia de entrega del Balón de Oro organizado por la revista France Football, que premia a los mejores futbolistas, equipos y entrenadores del mundo en la rama femenina y masculina. La misma comienza a las 16.00 horas de Argentina y podrá verse en vivo a través de la plataforma de Disney+.

Dentro de la nómina para los 30 mejores jugadores del mundo, Lamine Yamal, de Barcelona, y Ousmane Dembelé, del PSG, son los dos máximos candidatos a ganarlo. Además, los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister forman parte de la lista.