Entrega del Balón de Oro 2025: hora, canal y nominados

En el Théâtre du Châtelet de París se realiza la 69° ceremonia de entrega del galardón, organizado por la prestigiosa revista France Football.

Las nominadas al Balón de Oro femenino

  • Alexia Putellas (Barcelona, España).
  • Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra).
  • Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos).
  • Aitana Bonmatí (Barcelona, España).
  • Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).
  • Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania).
  • Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra).
  • Sofía Cantore (Juventus, Italia).
  • Steph Catley (Arsenal, Inglaterra).
  • Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos).
  • Melchie Dumornay (Lyon, Francia).
  • Emily Fox (Arsenal, Inglaterra).
  • Cristiana Girelli (Juventus, Italia).
  • Esther González (Gotham FC, Estados Unidos).
  • Caroline Grahan Hansen (Barcelona, España).
  • Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
  • Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania).
  • Patri Guijarro (Barcelona, España).
  • Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil).
  • Lindsey Heaps (Lyon, Francia).
  • Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra).
  • Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra).
  • Marta (Orlando Pride, Estados Unidos).
  • Clara Mateo (París FC, Francia).
  • Ewa Pajor (Barcelona, España).
  • Claudia Pina (Barcelona, España).
  • Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra).
  • Caroline Weir (Real Madrid, España).
  • Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).
Los nominados al Balón de Oro masculino

  • Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
  • Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).
  • Lautaro Martínez (Inter, Italia).
  • Joao Neves (PSG, Francia).
  • Nuno Mendes (PSG, Francia).
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
  • Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
  • Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
  • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
  • Pedri (Barcelona, España).
  • Scott McTominay (Nápoli, Italia).
  • Robert Lewandowski (Barcelona, España).
  • Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
  • Achraf Hakimi (PSG, Francia).
  • Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
  • Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
  • Denzel Dumfries (Inter, Italia).
  • Désiré Doué (PSG, Francia).
  • Jude Bellingham (Real Madrid, España).
  • Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).
  • Vitinha (PSG, Francia).
  • Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
  • Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
  • Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
  • Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
  • Fabián Ruiz (PSG, Francia).
  • Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
  • Raphinha (Barcelona, España).

Qué premios se entregan en el Balón de Oro 2025

En esta ceremonia se entregarán los siguientes premios:

  • Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
  • Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
  • Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
  • Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
  • Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
  • Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • Trofeo al Club del Año masculino
  • Trofeo al Club del Año femenino
  • Premio Sócrates (futbolistas destacado por su compromiso social)

Por Marco D'arcangelo

El trofeo del Balón de Oro.
En el Théâtre du Châtelet de París, Francia, se llevará a cabo la 69° ceremonia de entrega del Balón de Oro organizado por la revista France Football, que premia a los mejores futbolistas, equipos y entrenadores del mundo en la rama femenina y masculina. La misma comienza a las 16.00 horas de Argentina y podrá verse en vivo a través de la plataforma de Disney+.

Dentro de la nómina para los 30 mejores jugadores del mundo, Lamine Yamal, de Barcelona, y Ousmane Dembelé, del PSG, son los dos máximos candidatos a ganarlo. Además, los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister forman parte de la lista.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

