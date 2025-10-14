Fue nominado para el Balón de Oro y hoy vive una pesadilla tras ser operado cinco veces: “No puedo ni jugar con mi hijo”

Nominaciones al Balón de Oro, 38 partidos internacionales con su selección y una de las zurdas que marcaron una generación en el fútbol español, Vicente Rodríguez tenía todo para triunfar en el fútbol. Y por un tiempo lo hizo, por un tiempo fue la gran figura de La Roja y llegó a portar la camiseta 10. Sin embargo, las lesiones aparecieron y pusieron un prematuro fin a su prometedora carrera.

Vicente, el nombre por el que se lo conoció en la primera década del siglo y que era inconfundible, dialogó recientemente con la Cadena SER, en su programa de entrevistas ‘Mano a Mano‘. Allí reveló el infierno que vive hoy en día producto de esas lesiones, que le impiden hacer una vida normal y disfrutar de cosas simples: “Puedo andar, hacer una vida más o menos decente, pero ni puedo montar en bicicleta, ni puedo jugar un partido de pádel“, admitió.

Vicente y la realidad que vive tras múltiples lesiones y operaciones. (Archivo)

El relato de Vicente es crudo, sensible y conmovedor: “Me hubiera gustado no haber tenido lesiones y, a lo mejor, pues hubiera hecho el doble de partidos con el Valencia, o no hubiera estado en el Valencia y hubiese sido otro equipo, no lo sé”, señala el exfutbolista, que hoy es embajador del club con el cual disputó 338 partidos oficiales.

“Si hubiera sido psicólogo, estaría bien ahora. Podría hacer bicicleta y jugar con mi hijo… desgraciadamente, no puedo. Puedo andar, hacer una vida más o menos decente, pero ni puedo montar en bicicleta, ni jugar un partido de pádel. Apoyo muy mal con el tobillo y a partir de ahí he tenido un proceso de tres operaciones en la cadera derecha y dos en el tobillo”, explicó.

Las lesiones obligaron a Vicente a dejar el fútbol y al día de hoy le siguen pasando factura. (Getty)

“Sentado más o menos aguanto, tengo mi cojincito que tengo que llevarlo porque tuve la primera operación”, continuó Vicente. “Espero quitármelo, pero ahora, de momento, no puedo. Estoy mejor, pero al principio estaba cinco minutos y me tenía que levantar porque me quemaba el glúteo”, señaló.

“Ahora con el tiempo la cadera ha ido estando un poco mejor y entonces eso ha mejorado, pero todavía voy con el cojín. Pero es imposible que esté mucho tiempo de pie porque no puedo, la cadera empieza a molestarme, el tobillo también“, completó.

En su mejor época, Vicente fue el referente de España y una de las grandes promesas del fútbol europeo. (Getty)

En 2004, Vicente se ganó un lugar entre los 30 nominados al Balón de Oro por su rendimiento con el Valencia y la Selección de España. Pasaron 20 años, y su vida una completamente distinta a la de aquellos tiempos.