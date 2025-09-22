Balón de Oro 2025: cuáles son los 13 premios que se entregan

Este lunes, a partir de las 16 horas -de Argentina- comenzará la entrega número 69 del Balón de Oro, el galardón más importante del mundo del fútbol. La gala será en París y tendrá en vilo a los amantes del fútbol. Si bien el foco suele estar puesto en la elección del mejor jugador del mundo entre los hombres -todo indica que el galardón será para Ousmane Dembelé o Lamine Yamal-, no es el único premio que se entrega. En este 2025 serán trece: seis para las mujeres, seis para los hombres y uno para el jugador o jugadora que esté comprometido con causas sociales.

¿Cuáles son los trece premios que se entregarán en el Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)

El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)

El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)

El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)

El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)

El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)

El Trofeo al Club del Año masculino

El Trofeo al Club del Año femenino

El Premio Sócrates (futbolistas destacado por su compromiso social)

¿Quiénes son los últimos cinco ganadores del Balón de Oro al mejor jugador del mundo?

2024: Rodri.

2023: Lionel Messi.

2022: Karim Benzema.

2021: Lionel Messi.

2019: Lionel Messi.

Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024. (Foto: Getty).

Balón de Oro 2025: hora y cómo ver por TV y streaming

La edición número 69 del Balón de Oro será este lunes 22 de septiembre desde las 16 horas -en Argentina- y se podrá ver a través de Disney+. En la ceremonia dirán presentes los mejores jugadores y las mejoras jugadoras del mundo, además de entrenadores y personalidades importantes del mundo del fútbol.

