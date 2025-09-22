Balón de Oro 2025: cuáles son los 13 premios que se entregan

Este lunes, a partir de las 16 horas -de Argentina- comenzará la entrega número 69 del Balón de Oro, el galardón más importante del mundo del fútbol. La gala será en París y tendrá en vilo a los amantes del fútbol. Si bien el foco suele estar puesto en la elección del mejor jugador del mundo entre los hombres -todo indica que el galardón será para Ousmane Dembelé o Lamine Yamal-, no es el único premio que se entrega. En este 2025 serán trece: seis para las mujeres, seis para los hombres y uno para el jugador o jugadora que esté comprometido con causas sociales.
¿Cuáles son los trece premios que se entregarán en el Balón de Oro 2025?
- El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
- El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
- El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
- El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
- El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
- El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
- El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
- El Trofeo al Club del Año masculino
- El Trofeo al Club del Año femenino
- El Premio Sócrates (futbolistas destacado por su compromiso social)
¿Quiénes son los últimos cinco ganadores del Balón de Oro al mejor jugador del mundo?
- 2024: Rodri.
- 2023: Lionel Messi.
- 2022: Karim Benzema.
- 2021: Lionel Messi.
- 2019: Lionel Messi.
Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024. (Foto: Getty).
Balón de Oro 2025: hora y cómo ver por TV y streaming
La edición número 69 del Balón de Oro será este lunes 22 de septiembre desde las 16 horas -en Argentina- y se podrá ver a través de Disney+. En la ceremonia dirán presentes los mejores jugadores y las mejoras jugadoras del mundo, además de entrenadores y personalidades importantes del mundo del fútbol.
