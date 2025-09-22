Es tendencia:
Balón de Oro 2025: cuáles son los 13 premios que se entregan

Este lunes será la gala y no solamente se elegirá al mejor jugador del mundo entre los hombres, sino que habrá 12 categorías más.

Por Lautaro Toschi

Así es el premio del Balón de Oro
© GettyAsí es el premio del Balón de Oro

Este lunes, a partir de las 16 horas -de Argentina- comenzará la entrega número 69 del Balón de Oro, el galardón más importante del mundo del fútbol. La gala será en París y tendrá en vilo a los amantes del fútbol. Si bien el foco suele estar puesto en la elección del mejor jugador del mundo entre los hombres -todo indica que el galardón será para Ousmane Dembelé o Lamine Yamal-, no es el único premio que se entrega. En este 2025 serán trece: seis para las mujeres, seis para los hombres y uno para el jugador o jugadora que esté comprometido con causas sociales.

¿Cuáles son los trece premios que se entregarán en el Balón de Oro 2025?

  • El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25)
  • El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25)
  • El Trofeo al Club del Año masculino
  • El Trofeo al Club del Año femenino
  • El Premio Sócrates (futbolistas destacado por su compromiso social)
Entrega del Balón de Oro 2025: hora, canal y nominados

¿Quiénes son los últimos cinco ganadores del Balón de Oro al mejor jugador del mundo?

  • 2024: Rodri.
  • 2023: Lionel Messi.
  • 2022: Karim Benzema.
  • 2021: Lionel Messi.
  • 2019: Lionel Messi.
Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024. (Foto: Getty).

Balón de Oro 2025: hora y cómo ver por TV y streaming

La edición número 69 del Balón de Oro será este lunes 22 de septiembre desde las 16 horas -en Argentina- y se podrá ver a través de Disney+. En la ceremonia dirán presentes los mejores jugadores y las mejoras jugadoras del mundo, además de entrenadores y personalidades importantes del mundo del fútbol.

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y tres cracks más: los cinco máximos favoritos a ganar el Balón de Oro 2025

Carlos Sainz, hincha de Real Madrid, sorprendió al mundo con su elección para el Balón de Oro 2025: “No hay que ser extremista”

