Barcelona se olvida de Julián Álvarez y busca a un delantero de 35 millones para reemplazar a Robert Lewandoswki

Hace varias semanas, en España comenzó a circular la información de que en 2026, Joan Laporta buscaría incorporar a Julián Álvarez a las filas de Barcelona, ya que a mediados del próximo año se terminará el vínculo de Robert Lewandowski.

Que el delantero argentino es una debilidad para el Blaugrana, no es ninguna novedad. Y que Atlético de Madrid no quiere desprenderse de él, tampoco. Pero los catalanes quieren hacer una ingeniería muy ambiciosa para quedárselo. Eso sí, no será nada sencillo.

En el mientras tanto, según notificó el periódico italiano Tuttosport, Deco se habría puesto en contacto con el entorno del serbio Dušan Vlahović, quien tiene contrato con Juventus hasta junio del próximo año. Si bien ahora la cotización del ex Fiorentina es de 35 millones de euros, no renovaría en Turín y podría llegar al Culé a costo cero.

Más allá de la floja temporada que tuvo en 2024-2025, donde Vlahović anotó 17 goles en 44 encuentros, gusta muchísimo en las adyacencias al Camp Nou, pero también se encuentra en el radar de Bayern Múnich. Eso sí, ninguno de los clubes le elevó una oferta a la Vecchia Signora ni al futbolista de 25 años para cambiar de camiseta.

Además de las cualidades que tiene el nacido en Belgrado, lo que más seduce a Laporta y compañía es que, a diferencia de Álvarez y Erling Haaland, que también son del agrado barcelonista, no deberían desembolsar dinero a cambio de su ficha. En cambio, con el argentino y el noruego, la operación sería muy costosa.

Dušan Vlahović podría llegar a Barcelona. (Getty Images)

Las estadísticas de Dušan Vlahović en la temporada 2025-2026

En lo que va de la temporada, con la camiseta de Juventus son ocho los partidos que lleva Dušan Vlahović y cuatro los goles que anotó en los 255 minutos que afrontó hasta el momento.

¿Cuánto dinero quiere pagar Barcelona por Julián Álvarez?

Teniendo en cuenta que el vínculo de la Araña con el Colchonero es hasta 2030, el club catalán debería desembolsar una importante cifra de dinero para quedarse con sus servicios. La cláusula del jugador ronda los 500 millones de euros, pero la directiva de Joan Laporta pretendería llevárselo por 150.