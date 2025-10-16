Mientras los rumores se disipan, una joya de Barcelona redobló la apuesta: “Yo ficharía a Julián Álvarez”

La gran temporada de Julián Álvarez en Atlético de Madrid da que hablar en Europa y los medios españoles ya lo vinculan con Barcelona. La Araña ya se pronunció acerca de una posible venta millonaria, pero nadie se anima a descartar una oferta para el próximo mercado de pases. Como si fuera poco, uno de los futbolistas del conjunto culé lo pidió como fichaje.

“¿Un jugador al que quisiera que Barcelona fichará? Julián Alvarez”, declaró Marc Bernal, un futbolista de 18 años, formado en la Masía, en diálogo con Diario ARA. El joven, que está en las filas de Hansi Flick, no tuvo dudas a la hora de elegir un posible refuerzo para el Colchonero.

Si bien las palabras del juvenil no fueron más que una simple opinión futbolera, se trata de la primera voz oficial del Barcelona en pronunciarse sobre Julián Álvarez. Hasta el momento, las versiones sobre un posible traspaso del ex-River al club catalán solo salieron de la prensa.

Qué dicen en España sobre la posible transferencia de Julián Álvarez a Barcelona

Julián Álvarez empezó a ser vinculado con Barcelona justo cuando se puso en duda el futuro de Robert Lewandowski. Al polaco le queda menos de un año de contrato y, luego de que el representante desmintiera negociaciones por su renovación, ya se empiezan a analizar sucesores.

Teniendo en cuenta que el vínculo de la Araña con el Colchonero es hasta 2030, el club catalán debería desembolsar una importante cifra de dinero para quedarse con sus servicios. La cláusula del jugador ronda los 500 millones de euros, pero la directiva de Joan Laporta pretendería llevárselo por 150.

Los números de Julián Álvarez en la temporada

En lo que va de la temporada, Julián Álvarez lleva disputados 9 partidos de carácter oficial (8 por LaLiga y 1 por la Champions League). Hasta el momento, su saldo es de 7 goles y 3 asistencias con el Colchonero. Además, sumó 3 partidos (dos ante Venezuela y uno ante Ecuador), aportando 1 asistencia.

