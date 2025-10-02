Es tendencia:
Fabrizio Romano detalló cómo y cuándo se definirá el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid ante el interés de Barcelona

El periodista no aseguró la continuidad de Julián en Atlético post Copa del Mundo

Por Germán Celsan

Fabrizio Romano detalló el futuro de Julián Álvarez
© GettyFabrizio Romano detalló el futuro de Julián Álvarez

Las declaraciones de Julián Álvarez en las últimas horas no pasaron desapercibidas; hablando con Agustin Creevy en su canal de YouTube y luego de forma oficial con la prensa tras la victoria del Atlético de Madrid por Champions ante el Eintracht Frankfurt, el delantero argentino dejó claro que su foco está puesto en ser campeón con el club colchonero y en la Copa del Mundo con Argentina.

“Ganar títulos” fueron sus palabras más usadas, y ahora el propio Fabrizio Romano salió a respaldar las declaraciones de Julián Álvarez y a detallar cómo se manejará el entorno del futbolista argentino pensando en su futuro y ante el interés que han mostrado clubes como el Barcelona. El periodista no aseguró la continuidad de Julián en Atlético post Copa del Mundo.

“Julián habló, dejó claro que está completamente enfocado en el Atlético de Madrid y que es una temporada de Mundial. Y antes de que haya cualquier tipo de especulación sobre Julián Álvarez, su foco es Atlético de Madrid y tratar de ganar títulos; Argentina y tratar de ganar el Mundial. Ese es el foco y no hay nada más”, expresó el afamado periodista especializado en el mercado europeo en su canal de YouTube.

Julián pensará sólo en Atlético de Madrid y Argentina hasta el Mundial. Después se verá. (Getty)

Sin embargo, luego destacó que el futuro de Julián Álvarez con Atlético de Madrid para la temporada próxima no es algo seguro: “Ahora, después del Mundial, si algo sucede, tendremos tiempo suficiente para contar la situación. Su foco está en el presente, y el aprecio de los grandes clubes es totalmente lógico. Pero ahora es momento de respetar a Julián y al Atlético“, sentenció el periodista italiano.

Encabezados por Barcelona, los grandes clubes de toda Europa van por Julián Álvarez

“Es obvio que guste un jugador como Julián Álvarez porque puede convertir goles, patear tiros libres, dar asistencias, es muy serio, un profesional top, tiene liderazgo, calidad, potencial; que provee goles y títulos porque ya ganó mucho a pesar de ser tan joven. Así que es normal que guste un jugador como él”, reconoció Fabrizio Romano en su análisis.

“El PSG lo quiso antes de que se vaya al Atlético, Arsenal y Chelsea lo buscaron pero Manchester City no quiso venderlo dentro de Inglaterra y ahora el Barcelona, que buscará un delantero top para el 2026. Es totalmente normal“, destacó el periodista, que dejó al caer que el club culé volverá a hacer un intento por el argentino.

La delantera del Atlético de Madrid, liderada por Julián y Griezmann, no para de convertir. (Getty)

El inicio de temporada de Julián Álvarez ha sido extraordinario, con 7 goles y 3 asistencias en los 8 partidos que lleva disputados, seis de los cuales llegaron en las últimas tres presentaciones con el equipo del Cholo Simeone, un período en el que su equipo convirtió 13 goles y él fue el máximo referente de la ofensiva colchonera.

