Bayer Leverkusen avanza por un ex Boca ante la inminente salida de Exequiel Palacios a Arabia Saudita

Fabrizio Romano reportó que el club alemán tiene todo cerrado en términos personales con el volante argentino que dejó el Xeneize por el fútbol árabe.

Por Germán Celsan

Equi Fernández, la opción del Leverkusen
En los últimos días del mercado europeo, un movimiento de jugadores argentinos entre Alemania y Arabia Saudita parece ser una de las historias aún por cerrar. Este miércoles se conoció que el mediocampista del Bayer Leverkusen y la Selección Argentina, Exequiel Palacios, estaría cerca de emigrar al fútbol árabe ante una oferta de 45 millones proveniente del Al Hilal.

Curiosamente, el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, le aseguró a Sky Sports Alemania que la salida de Palacios a Arabia no esta en los planes: “Yo también lo leí, pero no hay planes de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado al respecto. ¡Definitivamente planeamos quedárnoslo!”, le afirmó al medio. En cualquier caso, el club ya avanzó por otro argentino para ocupar la posición.

Reporta Fabrizio Romano que el Bayer Leverkusen avanzó por Equi Fernández, mediocampista que actualmente milita en el Al Qadsiah, también del fútbol árabe. El afamado periodista asegura que los alemanes ya habrían acordado términos personales con el ex Boca, que ve con buenos ojos el salto a la Bundesliga.

Ezequiel ‘Equi’ Fernández, con rumbo a Alemania.

Con apenas 23 años de edad, Equi también estaba en la órbita de la Real Sociedad, pero el club español desistió ante la cifra pedida por el club árabe, que no baja de los 30 millones de euros. El Leverkusen, que vendió en este mercado a Florian Wirtz por más de 100 millones, no tendría problemas en llegar a lo pedido por los árabes.

El dinero que recibiría Boca por el pase de Equi Fernández al Leverkusen

Independientemente de la salida de Palacios a Arabia o no, el Leverkusen quiere cerrar la llegada de Equi Fernández, y eso significa que Boca recibirá su parte gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA. Sistema que garantiza que los clubes formadores de un jugador reciban una compensación económica cuando este es transferido internacionalmente.

Boca recibirá un millón y medio si Leverkusen paga 30 millones por Equi Fernández.

Actualmente, se trata de un 5% del valor total, por lo que si Bayer Leverkusen acepta pagar los 30 millones de euros que pide Al Qadsiah, a Boca le ingresaría algo así como un millón y medio de euros por la transferencia del futbolista oriundo de San Miguel. Equi vistió la camiseta Xeneize en 67 ocasiones de forma oficial, y viene de disputar 37 partidos en la última temporada en Arabia.

germán celsan
Germán Celsan

