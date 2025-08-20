Ganó 4 títulos con la Selección Argentina, es importante para Scaloni y se iría de Europa a Arabia Saudita por 45 millones

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de futbolistas convocados para lo que serán los partidos frente a Venezuela y Ecuador, donde la Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial 2026, y en la que aparecen jugadores que no venían teniendo lugar, como Marcos Acuña.

Así como hay futbolistas que están de regreso, otros se mantienen. Uno de esos casos es el de Exequiel Palacios, que es una pieza fundamental para Scaloni. De hecho, el entrenador no solo lo considera importante por lo grupal, sino también porque es una pieza altamente funcional a la hora del recambio en el medio.

Actualmente, el tucumano oriundo de Famaillá se encuentra en Bayer Leverkusen, donde iba a compartir el plantel con Claudio Echeverri, quien recientemente llegó a préstamo desde Manchester City. Y después de que al volante lo buscaran desde diferentes equipos de Europa, su futuro estaría en Arabia Saudita.

En su palmarés, figuran las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América, como así también el Mundial en 2022 y la Finalissima. Lógicamente, los títulos con su nación engrosan el currículum de Palacios, quien está en el radar de Al-Nassr y Al-Ahli. De hecho, el periodista Sacha Tavolieri aseguró en sus redes sociales que el propio futbolista “dio luz verde a su agente para negociar con clubes saudíes”.

Ante el deseo de emigrar por parte del ex River, quien debutó como profesional en 2015, los directivos de Bayer Leverkusen solicitan un total de 45 millones de euros para dejarlo salir, según indicó la misma fuente que reveló el interés de los clubes de Medio Oriente. Y en caso de emigrar hacia Al-Ahli, se juntaría con Riyad Mahrez, Franck Kessié y Edouard Mendy. Pero de marcharse hacia Al-Nassr, pasaría a integrar un selecto grupo de futbolistas que jugaron con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Exequiel Palacios, jugador de la Selección Argentina. (Héctor Vivas/Getty Images)

Los números de Exequiel Palacios en Bayer Leverkusen

Desde que llegó a Bayer Leverkusen, a principio de 2020, Exequiel Palacios afrontó 160 partidos, anotó 25 goles y aportó 27 asistencias en un total de 9.850 minutos. Además, conquistó tres títulos a nivel local con la institución alemana.

River saldría beneficiado por Exequiel Palacios

En el caso de que se concrete la venta de Exequiel Palacios, los directivos de River adquirirán un 10% del monto final, ya que conservaron dicho porcentaje ante una futura transferencia. De ser por el importe que solicitan desde Bayer Leverkusen, al club argentino le ingresaría 4.5 millones de euros.

