Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Camino a MVP en Italia: el gran presente de Nico Paz, que pide pista para ser titular en Argentina para el Mundial 2026

El futbolista del Como es actualmente el máximo goleador y asistidor de la Serie A italiana y pone presión a Scaloni.

Por Germán Celsan

Nico Paz la está rompiendo en Italia
© GettyNico Paz la está rompiendo en Italia

La temporada 2025/26 terminará con la Copa del Mundo, el torneo que todo futbolista sueña con jugar y el trofeo que todos quieren levantar. La Selección Argentina dirá presente buscando revalidar lo hecho cuatro años atrás en Qatar, pero el once inicial de Scaloni será diferente al que la final en Lusail contra Francia, y Nico Paz quiere estar presente en él.

El mediapunta de apenas 21 años recién cumplidos inició la temporada de forma impecable con el Como 1907. Hoy los dirigidos por Cesc Fábregas igualaron 1 a 1 con Cremonese por la quinta fecha de la Serie A italiana, y Nico Paz volvió a convertir en el encuentro. Suma ya tres goles, y se ubica en la cima de la tabla de goleadores con Marcus Thuram (Inter) y Christian Pulisic (Milan).

Tweet placeholder

Por si no fuera suficiente, Nico Paz también tiene tres asistencias en lo que va de la campaña, con lo cual se posiciona en lo más alto de dicha estadística, de forma compartida con Kenan Yildiz (Juventus) y Nikola Krstovic (Atalanta). El Como 1907 lleva seis goles anotados en la temporada, lo cual quiere decir que Nico Paz lleva un 100% de participación en los goles de su equipo en Serie A.

En agosto, el primer mes de temporada, Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A, y ya tiene dos premios a jugador del partido, el primero vs. Genoa y el otro este fin de semana en el mencionado encuentro vs. Cremonese.

Nico Paz lidera la tabla de goleadores y asistentes en la Serie A. (X/@SerieA)

Nico Paz lidera la tabla de goleadores y asistentes en la Serie A. (X/@SerieA)

Publicidad

Nico Paz busca sumar más minutos en Argentina

El futbolista del Como 1907 acumula cuatro partidos jugados con la camiseta de la Selección Argentina desde su debut en el 6 a 0 vs. Bolivia, en octubre del 2024. No obstante, de esos partidos sólo uno lo jugó de titular, en la victoria ante Chile del pasado mes de junio, con gol de Julián Álvarez. En ese partido, Nico Paz jugó 57 minutos y fue reemplazado ni más ni menos que por Lionel Messi.

Sin lugar a dudas, su rendimiento actual es una muestra de que está listo para tener más minutos en el once albiceleste y en la consideración de Lionel Scaloni pensando en el equipo que se alineará en alrededor de 250 días para iniciar la defensa del título en el Mundial 2026.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
El golazo de Nico Paz para Como ante Genoa por la Serie A
Fútbol europeo

El golazo de Nico Paz para Como ante Genoa por la Serie A

Nico Paz fue distinguido como el jugador joven del mes en la Serie A
Fútbol europeo

Nico Paz fue distinguido como el jugador joven del mes en la Serie A

¿Entran al XI? Los elogios de Scaloni para Mastantuono y Nico Paz: "Son ideas que tengo"
Selección Argentina

¿Entran al XI? Los elogios de Scaloni para Mastantuono y Nico Paz: "Son ideas que tengo"

Dani Carvajal reveló el verdadero motivo por el que Franco Mastantuono enloqueció en el derbi de Madrid: “La solución es sencilla”
Fútbol europeo

Dani Carvajal reveló el verdadero motivo por el que Franco Mastantuono enloqueció en el derbi de Madrid: “La solución es sencilla”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo