Camino a MVP en Italia: el gran presente de Nico Paz, que pide pista para ser titular en Argentina para el Mundial 2026

La temporada 2025/26 terminará con la Copa del Mundo, el torneo que todo futbolista sueña con jugar y el trofeo que todos quieren levantar. La Selección Argentina dirá presente buscando revalidar lo hecho cuatro años atrás en Qatar, pero el once inicial de Scaloni será diferente al que la final en Lusail contra Francia, y Nico Paz quiere estar presente en él.

El mediapunta de apenas 21 años recién cumplidos inició la temporada de forma impecable con el Como 1907. Hoy los dirigidos por Cesc Fábregas igualaron 1 a 1 con Cremonese por la quinta fecha de la Serie A italiana, y Nico Paz volvió a convertir en el encuentro. Suma ya tres goles, y se ubica en la cima de la tabla de goleadores con Marcus Thuram (Inter) y Christian Pulisic (Milan).

Por si no fuera suficiente, Nico Paz también tiene tres asistencias en lo que va de la campaña, con lo cual se posiciona en lo más alto de dicha estadística, de forma compartida con Kenan Yildiz (Juventus) y Nikola Krstovic (Atalanta). El Como 1907 lleva seis goles anotados en la temporada, lo cual quiere decir que Nico Paz lleva un 100% de participación en los goles de su equipo en Serie A.

En agosto, el primer mes de temporada, Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A, y ya tiene dos premios a jugador del partido, el primero vs. Genoa y el otro este fin de semana en el mencionado encuentro vs. Cremonese.

Nico Paz lidera la tabla de goleadores y asistentes en la Serie A. (X/@SerieA)

Nico Paz busca sumar más minutos en Argentina

El futbolista del Como 1907 acumula cuatro partidos jugados con la camiseta de la Selección Argentina desde su debut en el 6 a 0 vs. Bolivia, en octubre del 2024. No obstante, de esos partidos sólo uno lo jugó de titular, en la victoria ante Chile del pasado mes de junio, con gol de Julián Álvarez. En ese partido, Nico Paz jugó 57 minutos y fue reemplazado ni más ni menos que por Lionel Messi.

Sin lugar a dudas, su rendimiento actual es una muestra de que está listo para tener más minutos en el once albiceleste y en la consideración de Lionel Scaloni pensando en el equipo que se alineará en alrededor de 250 días para iniciar la defensa del título en el Mundial 2026.