Es tendencia:
logotipo del encabezado
SERIE A

El golazo de Nico Paz para Como ante Genoa por la Serie A

Tras la Fecha FIFA, el volante ofensivo abrió la cuenta para su equipo con una espectacular jugada individual.

Por Agustín Vetere

Nico Paz, volante ofensivo de Como 1907.
© GettyNico Paz, volante ofensivo de Como 1907.

En el cierre de la jornada 3 de la Serie A, Como 1907 recibió este lunes a Genoa en el Estadio Giuseppe Sinigaglia de Lombardía. Los comandados por Cesc Fábregas retomaron sus compromisos luego del receso por la ventana internacional de la FIFA.

Entre los titulares del combinado italiano estuvo nada menos que Nicolás Paz, que venía de volver a representar a la Selección Argentina en las Eliminatorias CONMEBOL. El volante ofensivo, surgido de Real Madrid, tuvo impacto nuevamente para el club del norte de Italia.

Es que, a los 13 minutos de la primera parte, Paz abrió la cuenta con una destacada jugada individual. El argentino recibió la pelota en tres cuartos de cancha, se sacó a un defensor de encima con una media vuelta y sacudió desde larga distancia para clavarla en un ángulo y gritar el 1-0.

Tweet placeholder

Se trata del segundo tanto de Nico Paz en lo que va de la temporada en la Serie A. El anterior había sido en la primera jornada, ante Lazio, dónde también aportó una asistencia para su equipo.

Desafortunadamente para Como, el gol de Paz no les alcanzaría para obtener la victoria. Es que Caleb Ekuban, en tiempo adicionado del segundo tiempo, estampó el empate definitivo que hizo que los de Fábregas debieran conformarse solo con un punto.

Publicidad

Así está la tabla de la Serie A

No es Mastantuono: la máxima promesa de la Selección Argentina según EAFC26

ver también

No es Mastantuono: la máxima promesa de la Selección Argentina según EAFC26

La innovadora decisión de Luis Enrique en PSG que podría cambiar para siempre la forma de dirigir: “Puedo controlar todo”

ver también

La innovadora decisión de Luis Enrique en PSG que podría cambiar para siempre la forma de dirigir: “Puedo controlar todo”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Nico Paz fue distinguido como el jugador joven del mes en la Serie A
Fútbol europeo

Nico Paz fue distinguido como el jugador joven del mes en la Serie A

¿Entran al XI? Los elogios de Scaloni para Mastantuono y Nico Paz: "Son ideas que tengo"
Selección Argentina

¿Entran al XI? Los elogios de Scaloni para Mastantuono y Nico Paz: "Son ideas que tengo"

Nico Paz descarta Tottenham y se queda en Como a la espera de Real Madrid
Fútbol europeo

Nico Paz descarta Tottenham y se queda en Como a la espera de Real Madrid

Independiente tiene negociaciones avanzadas con Gustavo Quinteros para que sea su nuevo DT
Independiente

Independiente tiene negociaciones avanzadas con Gustavo Quinteros para que sea su nuevo DT

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo