En el cierre de la jornada 3 de la Serie A, Como 1907 recibió este lunes a Genoa en el Estadio Giuseppe Sinigaglia de Lombardía. Los comandados por Cesc Fábregas retomaron sus compromisos luego del receso por la ventana internacional de la FIFA.

Entre los titulares del combinado italiano estuvo nada menos que Nicolás Paz, que venía de volver a representar a la Selección Argentina en las Eliminatorias CONMEBOL. El volante ofensivo, surgido de Real Madrid, tuvo impacto nuevamente para el club del norte de Italia.

Es que, a los 13 minutos de la primera parte, Paz abrió la cuenta con una destacada jugada individual. El argentino recibió la pelota en tres cuartos de cancha, se sacó a un defensor de encima con una media vuelta y sacudió desde larga distancia para clavarla en un ángulo y gritar el 1-0.

Se trata del segundo tanto de Nico Paz en lo que va de la temporada en la Serie A. El anterior había sido en la primera jornada, ante Lazio, dónde también aportó una asistencia para su equipo.

Desafortunadamente para Como, el gol de Paz no les alcanzaría para obtener la victoria. Es que Caleb Ekuban, en tiempo adicionado del segundo tiempo, estampó el empate definitivo que hizo que los de Fábregas debieran conformarse solo con un punto.

Así está la tabla de la Serie A

