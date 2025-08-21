Chelsea pone a dos de sus máximas estrellas a la venta para hacerle lugar a Alejandro Garnacho

La temporada 2025-26 de la Premier League ya está en marcha, pero lo que aún no se definió es dónde jugará Alejandro Garnacho. El delantero argentino ya no tiene lugar en Manchester United y, a pesar de que varios equipos se interesaron en él, solo tiene un destino en mente.

El de la Selección Argentina sueña con disputar el Mundial 2026, pero para eso precisa tener continuidad a lo largo d esta campaña. Sin embargo, ya rechazó ofrecimientos de clubes como Napoli y Bayern Múnich porque considera que su mejor oportunidad está en Chelsea.

Por estas horas, Garnacho se enfrenta al riesgo de ver la temporada desde la tribuna y entrenando apartado si es que no consigue pronto otro equipo. Mientras tanto, en Stamford Brigde está interesados en el Bichito y realizan movimientos para acercarse a su fichaje.

Es que los Blues, que vienen de ganar el Mundial de Clubes y la Conference League, afrontaron un mercado de pases agresivo en el que completaron un puñado de altas de calidad, pero también vendieron por alrededor de 250 millones de euros. Ahora, buscan la salida de dos delanteros para poder acelerar por Garnacho.

Se trata de Nico Jackson y Christopher Nkunku, a quiénes Enzo Maresca no citó para el duelo ante West Ham de este viernes y deslizó que espera que puedan encontrar otro equipo en este mercado.

“Si se quedan aquí, estarán con nosotros. Si no es así, significa que han encontrado una solución. Creo que es mejor que encuentren una solución porque así serán más felices. Nico (Jackson) está disponible, pero no va a formar parte del equipo. Tenemos dos delanteros, dos en esa posición, y además puede pasar algo antes de que se cierre el mercado de fichajes. Christo (Nkunku) está con nosotros, pero la respuesta es la misma que para Nico”, reveló Maresca en declaraciones compartidas por As.

Publicidad

Publicidad

Los números de Garnacho en la última temporada

En la última campaña, el Bichito disputó un total de 39 compromisos en los que anotó 8 goles a pesar de haber perdido minutos y oportunidades como titular. Manchester United espera recibir 58 millones de euros para desprenderse de él en este mercado.

ver también Scaloni, atento: el motivo por el que cuatro ONG quieren evitar que Argentina juegue ante Angola