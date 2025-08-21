Es tendencia:
Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

Ya se conoce con exactitud el monto que percibe el habilidoso español y ahora se reveló el salario del talentoso argentino.

Por Nahuel De Hoz

Franco Mastantuono, mediocampista ofensivo argentino de Real Madrid.
De la misma manera que ocurre en el resto de los deportes más masivos del mundo, el fútbol no fue ajeno a la enorme transformación que ocurrió en los últimos años y que significó un fuerte incremento en los beneficios económicos. Debido a la globalización y notablemente ayudado por los patrocinios y la televisación, los ingresos financieros aumentaron demasiado.

Ya se conoce con exactitud cuál es el sueldo que percibe uno de los mejores jugadores del mundo, pero pasemos a los detalles: Lamine Yamal recibe 31.274.386 de dólares de forma anualizada. Esto se debe al reciente contrato que firmó y también significó una extensión del mismo, donde se incluyó una sustancial mejora en la cifra salarial que le permitió mejorar sus ingresos.

Sin embargo, en este nuevo vínculo hay un detalle importante a resaltar. Es que el chico sensación de Barcelona, tiene sus ganancias repartidas en dos maneras particulares. Como base y de manera asegurada, el español percibe 19.244.888 de dólares y como bonus otros 12.029.498 de dólares, según objetivos colectivos e individuales relativamente sencillos de conseguir en el campo de juego.

A diferencia del europeo, el argentino tiene un sueldo más bajo porque es su primera experiencia en el Viejo Continente. Lo cierto es que Franco Mastantuono recibe 4.062.625 de dólares cada 365 días, según informó el sitio especializado Capology. Esto deja en evidencia una clara diferencia a favor de Yamal, debido a que ya dejó una huella en la elite y el ex River busca construirla.

Franco Mastantuono durante su debut en Real Madrid.

Franco Mastantuono durante su debut en Real Madrid.

A pesar de la enorme diferencia entre los ingresos de cada uno, las similitudes futbolísticas sobre el campo de juego son tantas que las comparaciones ya comenzaron a aparecer en España. Ambos son zurdos, juegan sobre la derecha y se mueven hacia el medio, tienen buena pegada de media distancia, gran visión y pases para habilitar a sus compañeros y mucha facilidad para gambetear.

Pero estas condiciones no son el único motivo para equipararlos. Que los dos sean las joyas de Barcelona y Real Madrid, son razones más que suficientes. Al igual que ocurría con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en años anteriores, ahora el foco está puesto en Lamine Yamal y Franco Mastantuono, que quieren ser los próximos dominadores absolutos de la elite del fútbol.

