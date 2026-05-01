¿Cómo llega Julián Álvarez a la revancha con Arsenal? Simeone ya lo descartó en Atlético de Madrid vs. Valencia

Antes de viajar a Londres para intentar abrochar como visitante del Arsenal su boleto a la gran final de la Champions League, tras igualar 1-1 la ida en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid visitará al Valencia en Mestalla este sábado, desde las 11.15 de Argentina, con mayoría de futbolistas que habitualmente no son titulares.

Quien ni siquiera será parte de la convocatoria según confirmó en conferencia de prensa Diego Simeone es Julián Álvarez, quien tuvo que abandonar el terreno de juego cuando se llevaban disputados 75 minutos del partido ante los Gunners, el pasado miércoles, y se supo horas después que había sufrido un esguince de tobillo de Grado 1.

Si bien la lesión del argentino no es de gravedad, el DT del equipo Colchonero se encargó de aclarar que su ausencia en Mestalla no será por mero descanso, porque no hubiese estado en condiciones de jugar incluso si tres días después no hubiera tan trascendental encuentro por disputar en Inglaterra.

“Si no hubiera partido el martes, Julián tampoco habría llegado al sábado. Tampoco Sorloth, ni Giuliano, ni Barrios ni Giménez. Creo que no me dejo ninguno más. Está más que claro que jugaremos con los que mejor estén para competir mañana”, señaló Simeone.

Julián Álvarez tendrá descanso este sábado.

El reposo que requiere el esguince que sufrió Julián Álvarez, especialmente para desinflamar la zona, lo hará llegar aparentemente sin riesgos al partido del próximo martes ante Arsenal, aunque sin el ritmo de entrenamiento que tanto El Cholo como el propio jugador hubiesen querido.

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De todos modos, Simeone dejó claro en rueda de prensa que el grupo ya se acostumbró a ese ritmo de competencia. “La propia forma de los jugadores me pide rotar. El otro día muchos terminaron con molestias y vamos a jugar con gente fresca”, señaló pensando en Valencia.

Y mirando hacia el futuro, agregó: “Me siento en paz. Tanto yo como los jugadores estamos dando el máximo. Es un camino largo, con dificultades. Es difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada. Es un regalo. La ilusión está alta, pero más la fe”.

Data clave

Julián Álvarez es baja ante Valencia por un esguince de tobillo de Grado 1 .

es baja ante Valencia por un . El partido entre Atlético de Madrid y Valencia inicia el sábado a las 11:15 .

y inicia el sábado a las . Simeone confirmó ausencias de Sorloth, Giuliano, Barrios y Giménez por molestias físicas.