Joaquín Panichelli, en llamas: golazo en Lyon vs. Racing de Estrasburgo para soñar con el llamado de Scaloni a la Selección Argentina

Por la Fecha 9 de la Ligue 1, Olympique de Lyon y Racing de Estrasburgo chocaron este domingo en el Groupama Stadium en un duelo en el que ambos equipos necesitaban los puntos para acercarse al líder del campeonato, Paris Saint-Germain.

El combinado en el que militan Valentín Barco y Joaquín Panichelli tenía la oportunidad de quedar a solo una unidad del último campeón de la Champions Laegue. Y el encuentro en Lyon tuvo un comienzo positivo para ellos.

Es que, a los 25 minutos de la primera parte, Guéla Doué envió un preciso centro para el delantero argentino, que fue efectivo de cabeza para gritar el primero de la noche a favor de la visita.

A pesar del arranque con el pie derecho para Racing, Lyon reaccionó antes del entretiempo y lo empató a través de un gol en contra de Ismael Doukoure. Incluso, tuvieron la posibilidad de ponerse al frente en el marcador, pero Corentin Tolisso falló un penal.

El gran presente de Panichelli

El delantero argentino, que surgió de River y pasó por Deportivo Alavés, lleva 8 goles en lo que va de la temporada de la Ligue 1, por lo que aparece como el máximo anotador en lo que va del campeonato.

Además, viene de anotar 5 goles en sus últimos 3 compromisos. Para colmo, entre semana metió un tanto de chilena en la UEFA Europa League. Panichelli pide pista y se asoma como opción para Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

