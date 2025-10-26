Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGUE 1

Joaquín Panichelli, en llamas: golazo en Lyon vs. Racing de Estrasburgo para soñar con el llamado de Scaloni a la Selección Argentina

El surgido de las inferiores de River volvió a anotar en la Ligue 1 para extender su enorme actualidad.

Por Agustín Vetere

Joaquín Panichelli y el Colo Barco celebran un gol de Racing de Estrasburgo.
© @joaco_panichelliJoaquín Panichelli y el Colo Barco celebran un gol de Racing de Estrasburgo.

Por la Fecha 9 de la Ligue 1, Olympique de Lyon y Racing de Estrasburgo chocaron este domingo en el Groupama Stadium en un duelo en el que ambos equipos necesitaban los puntos para acercarse al líder del campeonato, Paris Saint-Germain.

El combinado en el que militan Valentín Barco y Joaquín Panichelli tenía la oportunidad de quedar a solo una unidad del último campeón de la Champions Laegue. Y el encuentro en Lyon tuvo un comienzo positivo para ellos.

Es que, a los 25 minutos de la primera parte, Guéla Doué envió un preciso centro para el delantero argentino, que fue efectivo de cabeza para gritar el primero de la noche a favor de la visita.

Tweet placeholder

A pesar del arranque con el pie derecho para Racing, Lyon reaccionó antes del entretiempo y lo empató a través de un gol en contra de Ismael Doukoure. Incluso, tuvieron la posibilidad de ponerse al frente en el marcador, pero Corentin Tolisso falló un penal.

El gran presente de Panichelli

El delantero argentino, que surgió de River y pasó por Deportivo Alavés, lleva 8 goles en lo que va de la temporada de la Ligue 1, por lo que aparece como el máximo anotador en lo que va del campeonato.

Publicidad

Además, viene de anotar 5 goles en sus últimos 3 compromisos. Para colmo, entre semana metió un tanto de chilena en la UEFA Europa League. Panichelli pide pista y se asoma como opción para Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Sebastián Villa le dedicó un posteo a un jugador de River tras eliminarlo de la Copa Argentina: “Respeto y admiración”

ver también

Sebastián Villa le dedicó un posteo a un jugador de River tras eliminarlo de la Copa Argentina: “Respeto y admiración”

El récord que Mbappé alcanzó en El Clásico entre Real Madrid y Barcelona que Messi no pudo completar

ver también

El récord que Mbappé alcanzó en El Clásico entre Real Madrid y Barcelona que Messi no pudo completar

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Cuánto vale el pase de Joaquín Panichelli, el argentino sensación de la Ligue 1
Fútbol europeo

Cuánto vale el pase de Joaquín Panichelli, el argentino sensación de la Ligue 1

En Francia dieron marcha atrás con el descenso de Olympique Lyon y seguirá jugando en Ligue 1
Europa League

En Francia dieron marcha atrás con el descenso de Olympique Lyon y seguirá jugando en Ligue 1

Ya es oficial el contrato que confirma que Valentín Barco encontró en Racing de Estrasburgo su lugar en Europa
Fútbol europeo

Ya es oficial el contrato que confirma que Valentín Barco encontró en Racing de Estrasburgo su lugar en Europa

Con nuevo líder, así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Lando Norris en el GP de México
FÓRMULA 1

Con nuevo líder, así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Lando Norris en el GP de México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo