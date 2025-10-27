Joaquín Panichelli es un fenómeno que no estaba en los planes del fútbol europeo. El ex River (que también tuvo un breve proceso de formación en Boca, Racing de Córdoba y Belgrano) es el argentino con más goles de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

Con el Racing de Estrasburgo, club al que arribó en julio de este año procedente del Alavés, ya suma 9 tantos en 12 partidos disputados entre el torneo local y la UEFA Conference League, siendo su último registro el gol que le marcó este domingo 26 de octubre al Olympique de Lyon en la derrota 2 a 1.

De esta manera, Joaquín Panichelli, de 23 años, ya acumula más goles que los dos centrodelanteros de la Selección Argentina, Julián Alvarez y Lautaro Martínez. La Araña lleva 7 gritos en 11 presentaciones con el Atlético de Madrid, en tanto que el Toro suma 6 en 10 con el Inter de Milán.

En ese mismo sentido, dentro del top ten de los máximos goleadores argentinos, tomando en este caso las 10 ligas más importantes de Europa, siguen: Mauro Icardi con 6 goles en 12 partidos con el Galatasaray, Mateo Pellegrino con 5 en 10 en el Parma, Nico Paz con 4 en 9 en el Como 1907, Enzo Fernández con 4 en 12 en el Chelsea, Esequiel Barco con 4 en 14 y Pablo Solari con 3 en 18 ambos en el Spartak de Moscú y Matías Soulé con 3 en 11 en la Roma.

¿Joaquín Panichelli le pelea el puesto a José López en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026?

Recientemente Lionel Scaloni probó a José López como la tercera opción como delantero neto para tener como opción por detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez. El delantero de Palmeiras fue citado para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas en septiembre (Venezuela y Ecuador) y para los amistosos de octubre (Venezuela y Puerto Rico).

De momento, parece indicar que está por delante de otras alternativas que estuvieron en el radar de Lionel Scaloni como Valentín Castellanos, Santiago Castro o incluso Paulo Dybala y Matías Soulé. Sin embargo, Joaquín Panichelli viene avanzando casilleros significativamente, pues se trata, nada más ni nada menos, que del líder de la tabla de goleadores de la Ligue 1 de Francia con 8 goles en 9 partidos.

