¿Le saca el puesto a José López en la Selección Argentina? Joaquín Panichelli, con más goles que Julián Alvarez y Lautaro Martínez

El delantero del Racing de Estrasburgo es el argentino con más goles en lo que va de la temporada 2025/2026 de las 5 grandes ligas europeas.

Por Germán Carrara

Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo, ya suma 9 goles y tiene mejores números que Julián Alvarez y Lautaro Martínez.
Joaquín Panichelli es un fenómeno que no estaba en los planes del fútbol europeo. El ex River (que también tuvo un breve proceso de formación en Boca, Racing de Córdoba y Belgrano) es el argentino con más goles de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

Con el Racing de Estrasburgo, club al que arribó en julio de este año procedente del Alavés, ya suma 9 tantos en 12 partidos disputados entre el torneo local y la UEFA Conference League, siendo su último registro el gol que le marcó este domingo 26 de octubre al Olympique de Lyon en la derrota 2 a 1.

De esta manera, Joaquín Panichelli, de 23 años, ya acumula más goles que los dos centrodelanteros de la Selección Argentina, Julián Alvarez y Lautaro Martínez. La Araña lleva 7 gritos en 11 presentaciones con el Atlético de Madrid, en tanto que el Toro suma 6 en 10 con el Inter de Milán.

En ese mismo sentido, dentro del top ten de los máximos goleadores argentinos, tomando en este caso las 10 ligas más importantes de Europa, siguen: Mauro Icardi con 6 goles en 12 partidos con el Galatasaray, Mateo Pellegrino con 5 en 10 en el Parma, Nico Paz con 4 en 9 en el Como 1907, Enzo Fernández con 4 en 12 en el Chelsea, Esequiel Barco con 4 en 14 y Pablo Solari con 3 en 18 ambos en el Spartak de Moscú y Matías Soulé con 3 en 11 en la Roma.

¿Joaquín Panichelli le pelea el puesto a José López en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026?

Recientemente Lionel Scaloni probó a José López como la tercera opción como delantero neto para tener como opción por detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez. El delantero de Palmeiras fue citado para las dos últimas fechas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas en septiembre (Venezuela y Ecuador) y para los amistosos de octubre (Venezuela y Puerto Rico).

De momento, parece indicar que está por delante de otras alternativas que estuvieron en el radar de Lionel Scaloni como Valentín Castellanos, Santiago Castro o incluso Paulo Dybala y Matías Soulé. Sin embargo, Joaquín Panichelli viene avanzando casilleros significativamente, pues se trata, nada más ni nada menos, que del líder de la tabla de goleadores de la Ligue 1 de Francia con 8 goles en 9 partidos.

Por el amistoso con Angola Argentina se moverá en el Ranking FIFA y alterará su destino en el Mundial

