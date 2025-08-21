Es tendencia:
Con Franco Mastantuono y Julián Álvarez a la cabeza, los equipos de Madrid dependen de Argentina

Real Madrid y Atlético de Madrid se juegan mucho de la mano de los argentinos, aunque los contextos son muy diferentes.

Por Julián Giacobbe

Los dos grandes de Madrid se juegan mucho de la mano de los argentinos en una temporada que marca el inicio de etapas nuevas. Uno deposita en Franco Mastantuono la esperanza de un pibe joven que renueva un poco la dinámica del equipo. En el otro, los argentinos son cada vez más mientras el Cholo Simeone sabe que el crédito se termina.

Atlético de Madrid se ilusiona de una manera más obvia, teniendo en su plantilla a Juan Musso, Nahuel Molina Lucero, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada. En Real Madrid, la cosa es un poco más disimulada, pero la llegada de Mastantuono inspira confianza y depositan en él unas expectativas que veremos si el pibe puede cumplir.

El debut del volante surgido de River fue positivo, en medio de un Real Madrid que iba ganando por la mínima ante Osasuna y que no tenía demasiadas herramientas creativas para llegar al arco rival más que alguna individualidad. En ese sentido, Xabi Alonso deslizó que Mastantuono “entró, agitó, trajo buena energía y dejó sensaciones positivas”.

Para muchos fue una sorpresa que sume minutos debido a que casi no había tenido entrenamientos previos, pero, como bien dijo el entrenador de Real Madrid, hay una cuestión relacionada con los sentimientos que pueden pasar por alto la falta de entendimiento en las prácticas. Probar a Mastantuono era una necesidad.

Aunque no se diga, la explosión de Lamine Yamal en la vereda de enfrente, en Barcelona, generó que Real Madrid busque su propio jovencito con proyección. Sin embargo, todavía está a una distancia considerable del campeón de la Eurocopa y de La Liga con Barcelona. Más allá de eso, Mastantuono no deja de ilusionar.

Por su parte, el Colchonero es mucho más obvio a la hora de depositar su confianza en los argentinos. Inclusive, Nicolás González es otro que está en negociaciones para llegar a Atlético de Madrid. De hecho, Simeone es bastante claro en los mercados de pases, buscando variantes en sus compatriotas para generar un recambio.

