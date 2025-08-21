Surgió del PSG, lo llaman ‘el nuevo Patrick Vieira’ y llega al Inter de Milán de Lautaro Martínez por una millonada

Sobre los últimos días del mercado, el Inter de Milán de Lautaro Martínez tiene un nuevo refuerzo, y uno del que mucho no se había hablado pero que puede resultar una de las grandes incorporaciones de la Serie A. Se trata de Andy Diouf, a quienes medios franceses venden como una especie de ‘nuevo Patrick Vieira’, tanto por su estilo de juego como por su contextura física.

Este jueves Fabrizio Romano confirmó que el nerazzurri fichó al mediocampista de 22 años a cambio de 20 millones de euros, que pueden llegar a 25 con ciertas primas por objetivos. Diouf, surgido de la cantera del Paris Saint-Germain, viene de disputar la última temporada en el RC Lens de la Ligue 1, terminando en séptima colocación, a un puesto de competencias europeas.

Andy Diouf, el nuevo fichaje del Inter de Milán.

Su contrato con el Inter de Milán será hasta 2030, y ya se encuentra en camino a Italia para hacer la revisación médica y, luego de ello, firmar el acuerdo con el club que busca volver a la cima de la Serie A, tras una temporada donde llegaron a instancias decisivas en todos los torneos, pero en la que no ganaron ninguno.

El futbolista, que también jugó en el Basilea suizo y en el Stade Brestois, fue subcampeón con Francia en los Juegos Olímpicos y también fue parte del equipo que llegó a semifinales de la última EURO Sub 21, cayendo con Alemania en dicha instancia.

Inter se quedó sin Ademola Lookman

El gran fichaje del mercado que pretendía realizar el Inter de Milán era el del extremo nigeriano Ademola Lookman. El jugador llegó incluso a plantarse contra el Atalanta, pero los informes desde Italia indican que en las últimas 48hs, dicho traspaso se cayó definitivamente.

Publicidad

Publicidad

Lookman no quiere seguir en Atalanta, pero el club no cedió en su precio de venta.

Inter estaba dispuesto a pagar hasta 40 millones de euros, cifra que para el Atalanta sería suficiente para venderlo, pero sólo al extranjero. Para clubes italianos, los de Bérgamo pedían al menos otros diez millones más, lo cual truncó las negociaciones.

Ahora el entorno del futbolista está buscando una alternativa para poder salir en el mercado, con clubes de la Premier League interesados. De lo contrario, volverá a integrarse al plantel y será decisión del cuerpo técnico el contar con él o no para la temporada que iniciará este fin de semana en Italia.

Publicidad