Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Surgió del PSG, lo llaman ‘el nuevo Patrick Vieira’ y llega al Inter de Milán de Lautaro Martínez por una millonada

El conjunto italiano intentará sacar lo mejor del futbolista de 22 años que destacó en el fútbol francés estas últimas temporadas.

Por Germán Celsan

El Inter de Lautaro Martínez tiene un nuevo refuerzo del fútbol francés
© GettyEl Inter de Lautaro Martínez tiene un nuevo refuerzo del fútbol francés

Sobre los últimos días del mercado, el Inter de Milán de Lautaro Martínez tiene un nuevo refuerzo, y uno del que mucho no se había hablado pero que puede resultar una de las grandes incorporaciones de la Serie A. Se trata de Andy Diouf, a quienes medios franceses venden como una especie de ‘nuevo Patrick Vieira’, tanto por su estilo de juego como por su contextura física.

Este jueves Fabrizio Romano confirmó que el nerazzurri fichó al mediocampista de 22 años a cambio de 20 millones de euros, que pueden llegar a 25 con ciertas primas por objetivos. Diouf, surgido de la cantera del Paris Saint-Germain, viene de disputar la última temporada en el RC Lens de la Ligue 1, terminando en séptima colocación, a un puesto de competencias europeas.

Andy Diouf, el nuevo fichaje del Inter de Milán.

Andy Diouf, el nuevo fichaje del Inter de Milán.

Su contrato con el Inter de Milán será hasta 2030, y ya se encuentra en camino a Italia para hacer la revisación médica y, luego de ello, firmar el acuerdo con el club que busca volver a la cima de la Serie A, tras una temporada donde llegaron a instancias decisivas en todos los torneos, pero en la que no ganaron ninguno.

El futbolista, que también jugó en el Basilea suizo y en el Stade Brestois, fue subcampeón con Francia en los Juegos Olímpicos y también fue parte del equipo que llegó a semifinales de la última EURO Sub 21, cayendo con Alemania en dicha instancia.

Inter se quedó sin Ademola Lookman

El gran fichaje del mercado que pretendía realizar el Inter de Milán era el del extremo nigeriano Ademola Lookman. El jugador llegó incluso a plantarse contra el Atalanta, pero los informes desde Italia indican que en las últimas 48hs, dicho traspaso se cayó definitivamente.

Publicidad
Lookman no quiere seguir en Atalanta, pero el club no cedió en su precio de venta.

Lookman no quiere seguir en Atalanta, pero el club no cedió en su precio de venta.

Inter estaba dispuesto a pagar hasta 40 millones de euros, cifra que para el Atalanta sería suficiente para venderlo, pero sólo al extranjero. Para clubes italianos, los de Bérgamo pedían al menos otros diez millones más, lo cual truncó las negociaciones.

Ahora el entorno del futbolista está buscando una alternativa para poder salir en el mercado, con clubes de la Premier League interesados. De lo contrario, volverá a integrarse al plantel y será decisión del cuerpo técnico el contar con él o no para la temporada que iniciará este fin de semana en Italia.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Atlético de Madrid e Inter pelean por el mismo refuerzo
Fútbol europeo

Atlético de Madrid e Inter pelean por el mismo refuerzo

Lookman se plantó con su equipo para ser compañero de Lautaro Martínez en Inter: "Razones que no entiendo"
Fútbol europeo

Lookman se plantó con su equipo para ser compañero de Lautaro Martínez en Inter: "Razones que no entiendo"

Julián Álvarez y Lautaro Martínez generan que la Selección Argentina sea la envidia de todo Sudamérica
Opinión

Julián Álvarez y Lautaro Martínez generan que la Selección Argentina sea la envidia de todo Sudamérica

El particular motivo por el que Boca irá a buscar un arquero en 2026
Boca Juniors

El particular motivo por el que Boca irá a buscar un arquero en 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo