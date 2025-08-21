Otro jugador de la Selección Argentina se acerca al Atlético de Madrid

El mercado de pases sigue abierto a pesar de que ya comenzó LaLiga. De hecho, eso le permite al Atlético de Madrid seguir buscando alternativas, después de haber empezado el torneo con el pie izquierdo (cayó 2 a 1 con el RCD Espanyol en Cornellá, a pesar de haber empezado arriba en el marcador con un tanto de Julián Alvarez).

Tanto es así que el Colchonero vuelve a mirar hacia la Selección Argentina para encontrar variantes en ataque. En este caso, puntualmente, con Nicolás González, quien tras salir de la Fiorentina no volvió a recuperar su nivel, ya como futbolista de la Juventus, club al que recaló a mediados del año pasado.

Al respecto, conforme a La Gazzetta Dello Sport, periódico italiano, ya hay un acuerdo de palabra entre el surgido de Argentinos Juniors y el Atlético de Madrid. En las conversaciones que se mantuvieron entre las partes, desde el lado del jugador no solo se mostraron conformes en la contraprestación, sino que manifestaron el entusiasmo que le provoca al protagonista ser dirigido por Diego Simeone.

No obstante, la operación todavía no llega a la confirmación, a causa de la distancia que aún existe entre el Atleti y la Juventus. Desde España ofrecieron 15 millones, monto que está bastante por debajo de lo que pretenden en Turín, que hace pocos meses hicieron una transferencia al club de Firenze de 33 millones de euros. Es decir, quieren recuperar todo o gran parte de lo invertido.

En ese mismo sentido, en el Atlético de Madrid ven como una solución agregar a Nahuel Molina como parte de pago, para compensar los 15 millones de la propuesta inicial. Además, el oriundo de Embalse no ve con malos ojos cambiar de aires, puesto que hace rato que en el Estadio Metropolitano se lo viene criticando por su bajo nivel.

Atlético de Madrid podría tener una ofensiva puramente argentina

En caso de que se confirme la transacción, Diego Simeone podría conformar una delantera puramente argentina, con Giuliano Simeone como extremo derecho, Thiago Almada como armador, Nicolás González por izquierda y Julián Alvarez en su rol como referente de área.

De todas maneras, cabe recordar que el Cholo también cuenta con otras opciones para su ataque como Alex Baena, Giacomo Raspadori, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann.

