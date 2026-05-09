Lautaro Martínez volvió al gol tras más de un mes y superó a Julián Alvarez como el argentino más goleador de la temporada

El delantero bahiense alcanzó los 21 goles en lo que va de la temporada y llega afilado al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

A tres fechas del final de la Serie A, Lautaro Martínez logró su tercer Scudetto con la camiseta de Inter. La temporada de los comandados por Cristian Chivu fue excelente, al menos en el plano local, y así alcanzaron el vigesimoprimer título de liga en la historia del fútbol italiano.

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Mientras se prepara para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el delantero nacido en Bahía Blanca aprovechó el duelo ante Lazio para regresar al gol. Pero no solo fue el tanto 175 desde que luce la camiseta del Nerazzurri, sino que además rompió una racha de un mes sin anotar.

¡¡SIEMPRE EL TORO!! Lautaro Martínez la agarró de volea en el área y marcó el 1-0 del campeón Inter ante Lazio.



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La última vez que el Toro había convertido fue el pasado 5 de abril ante AS Roma, donde marcó por duplicado. Y así alcanzó los 21 goles y cinco asistencias en lo que va de la temporada 2025-2026 (38 partidos disputados), por lo que superó a Julián Álvarez, quien se lesionó y, a menos que se recupere para el cierre de LaLiga, culminará con 20 festejos y 9 pase-gol en 49 presentaciones.

De esta manera, el formado en las inferiores de Racing se transformó en el argentino con más goles anotados en la temporada. Y aún puede seguir ampliando su diferencia, ya que a los de Chivu les quedan tres partidos más por disputar: la final de la Coppa Italia contra Lazio, el 13 de mayo, además de los juegos ante Hellas Verona y Bologna, con los que cerrará el certamen liguero.

Lautaro Martínez, ídolo de Inter (Marco Luzzani/Getty Images)

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Lautaro Martínez visitó al Papa León XIV

Lautaro Martínez, como capitán del equipo, fue receptor principal del mensaje del Sumo Pontífice y también será responsable de replicar esa palabra sobre el valor educativo del deporte para las nuevas generaciones dentro del vestuario del Neroazzurri.

“En este momento de éxito, deben ser portadores de un mensaje especialmente útil para los jóvenes que los ven como sus héroes, como modelos a seguir. Esto les confiere una responsabilidad que va más allá del rendimiento. Me gustaría hacer hincapié en esto, porque los jóvenes de hoy realmente necesitan modelos a seguir”, expresó León XIV.

Lautaro Martínez junto a León XIV.

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Y continuó: “Lo que haces tiene un impacto que puede ser positivo o negativo en sus vidas. Por eso invito a reflexionar sobre esta gran responsabilidad que tienes. Es algo que me gustaría dejar en claro. Asegúrense de que muchos puedan reconocer en ustedes y en su comportamiento la autenticidad y la integridad”.

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