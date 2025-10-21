Con una palabra, Xabi Alonso calificó la producción de Mastantuono desde su llegada a Real Madrid

Tras una experiencia que no fue positiva en el primero de los partidos de máxima trascendencia que disputó Real Madrid en la temporada, cayendo 5-2 en el Derbi ante Atlético de Madrid, Franco Mastantuono tiene por delante otros dos compromisos de esa categoría en el lapso de cinco días, porque mañana recibirá a Juventus por la fase de liga de la Champions League y el domingo hará lo propio con Barcelona, por LaLiga.

Habiendo sumado ya ocho titularidades desde que se sumó al equipo a mediados de agosto, tras cumplir los 18 años, y quedándose sin sumar minutos solo en un encuentro, ante Real Sociedad, el argentino ha tenido hasta el momento mucho más rodaje del que se esperaba en sus primeros dos meses como Merengue. Aportó un gol, alternó rendimientos más y menos trascendentes, pero demostró siempre un gran compromiso con el juego y determinación para pedir la pelota y conducir ataques.

Quien puso una suerte de calificación al aporte de Mastantuno en Real Madrid fue el mismísimo Xabi Alonso, quien en la conferencia de prensa previa al duelo de Champions con Juventus solo necesitó de una palabra para esa evaluación: “Satisfechos”.

De la nota del DT español para la joya argentina se desprende que así como considera que ha estado a la altura de la confianza que depositó en él desde su arribo, considera también que tiene todavía mucho margen de mejora. “Viene de un entorno distinto, solo tiene 18 años. Tenemos que ayudarle, pero estamos satisfechos con su desarrollo. Estamos deseando que siga mejorando, pero estamos encantados que esté con nosotros”, señaló.

Mastantuono y Mbappé hacen buenas migas en el inicio de la temporada.

Real Madrid todavía no dio a conocer la convocatoria para enfrentar a Juventus, pero se da por sentado que Franco Mastantuono será parte de la misma. Más expectativa genera el interrogante de si volverá a jugar como titular como ya sucedió en los dos primeros partidos de Champions League, ante Olympique de Marsella y Kairat Almaty, o si por primera vez en el certamen internacional le tocará esperar oportunidades desde el banco de suplentes.

Mbappé, figura excluyente

Durante la conferencia de prensa, Xabi Alonso destacó también el gran aporte que viene haciendo Kylian Mbappé en el inicio de su segunda temporada como jugador de un Real Madrid que hoy por hoy lo tiene como su figura excluyente y máximo goleador.

“No solo por los goles. Su influencia es tan importante como los goles, porque los compañeros le siguen con y sin balón para controlar los partidos. Siempre va a marcar goles, pero la influencia a parte de eso es mayor, está creciendo en eso. Está en un gran momento vital y personal, todo encaja en su cabeza, por eso rinde tan bien”, analizó el DT español.