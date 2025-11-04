Conmoción en el fútbol: un entrenador tuvo un paro cardíaco en pleno partido, murió en la ambulancia y se suspendió

El entrenador del club serbio de primera división FK Radnički 1923, Mladen Žižović, murió a los 44 años durante el traslado al hospita, tras desvanecerse durante el partido del lunes frente a FK Mladost Lučani y recibir primeros auxilios en el campo de juego.

De acuerdo a lo informado en un comunicado oficial por la Superliga Serbia, el entrenador se desplomó a pie de cancha a los 22 minutos de juego y recibió atención médica inmediata en el lugar. Sin embargo, falleció al ser trasladado de urgencia al hospital.

Curiosamente, el partido continuó durante unos 20 minutos, hasta que se recibió la información en el estadio de que Zizovic había fallecido. Lógicamente, una vez que se confirmó la lamentable noticia, el árbitro suspendió el partido en el que el Radnicki de Zizovic ganaba por 2 a 0.

Mladen Zizovic falleció a sus 44 años. (Getty)

Zizovic se había unido al Radnicki 13 días atrás

A pesar de tener 44 años, Mladen Žižović tenía ya una larga experiencia como entrenador en el fútbol europeo. Principalmente, en Europa del Este, y su mayor logro a nivel internacional había sido su participación con el FK Borac de Bosnia Herzegovina en los 16avos de Conference League, la temporada pasada.

Zizovic se había unido al FK Radnički 1923 apenas 13 días atrás, luego de dejar el Banja Luka bosnio en julio y estar sin club durante tres meses.

Publicidad

Publicidad

ver también El emotivo homenaje de Xabi Alonso y Alexander Arnold a Diogo Jota en la previa de Real Madrid vs. Liverpool por Champions League

El comunicado de la Federación de Serbia

La comunidad futbolística de Serbia quedó profundamente conmocionada al conocerse que el entrenador de Radnički 1923, Mladen Žižović (44), falleció tras descompensarse durante el partido correspondiente a la 14ª jornada de la Mozzart Bet Superliga de Serbia, disputado en Lučani entre su equipo y el local Mladost.

El encuentro fue interrumpido en el minuto 22 cuando Žižović se desvaneció, y poco después se suspendió definitivamente tras confirmarse la triste noticia de su fallecimiento. El partido se reanudará más adelante y el público será informado oportunamente de la nueva fecha.

Žižović asumió el mando de Radnički 1923 hacía menos de dos semanas, tras la salida de Aleksandar Luković del banquillo de Kragujevac. Inició su carrera como entrenador en Radnik Bijeljina y más tarde dirigió a Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Al-Kholood de Arabia Saudita, Shkupi de Macedonia del Norte y Borac Banja Luka.

Publicidad

Publicidad

La asociación de clubes de la Superliga y Primera Liga de Serbia expresó sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y colegas de Mladen Žižović, así como al club Radnički 1923. Que descanse en paz.

En síntesis