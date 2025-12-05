En el Kennedy Center de Washington DC, se lleva a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde se definen los grupos correspondientes para el evento con mayor relevancia futbolística de cara a lo que será el próximo año. Y en el mismo, no está presente Lionel Messi.

El capitán de la Selección Argentina, que todavía no definió si aceptará el llamado de Lionel Scaloni en caso de que lo convoque para afrontar la competencia, se ausenta de la ceremonia por una cuestión personal. Y lógicamente, causa una enorme tristeza que, el último campeón del certamen, no forme parte.

Debido a que este sábado 6 de diciembre, Inter Miami enfrentará a Vancouver Whitecaps por la final de la MLS, el propio Messi quiere enfocarse de lleno en lo que podría ser el primer título en la historia del club estadounidense que se fundó en 2018.

A pesar de que perderá la representación de la Pulga, el seleccionado argentino tendrá una presencia estelar: será Scaloni, el entrenador, quien aparecerá con el trofeo que conquistaron en Qatar 2022. Luego de ello, se conocerán las doce zonas con sus respectivos competidores.

Lionel Messi, ídolo de la Selección Argentina. (Getty Images)

Los 42 clasificados de manera directa ordenados por su Ranking FIFA:

España (1°)

Argentina (2°)

Francia (3°)

Inglaterra (4°)

Brasil (5°)

Portugal (6°)

Países Bajos (7°)

Bélgica (8°)

Alemania (9°)

Croacia (10°)

Marruecos (11°)

Colombia (13°)

Estados Unidos (14°)

México (15°)

Uruguay (16°)

Suiza (17°)

Japón (18°)

Senegal (19°)

Irán (20°)

República de Corea (22°)

Ecuador (23°)

Austria (24°)

Australia (26°)

Canadá (27°)

Noruega (29°)

Panamá (30°)

Egipto (34°)

Argelia (35°)

Escocia (36°)

Paraguay (39°)

Túnez (40°)

Costa de Marfil (42°)

Uzbekistán (50°)

Qatar (51°)

Arabia Saudita (60°)

Sudáfrica (61°)

Jordania (66°)

Cabo Verde (68°)

Ghana (72°)

Curazao (82°)

Haití (84°)

Nueva Zelanda (86°)

Publicidad

Publicidad

ver también Scaloni se quejó por la organización de la Finalissima: ＂No tenemos noticias＂

ver también En la previa al sorteo del Mundial 2026, el campeón del mundo con Brasil que destacó que es “muy difícil” ganarle a Argentina

Los cruces del Repechaje Intercontinental

Surinam (CONCACAF) vs. Bolivia (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a Irak (AFC) en la final.

(CONCACAF) vs. (CONMEBOL) | El ganador enfrentará a (AFC) en la final. Nueva Caledonia (OFC) vs. Jamaica (CONCACAF) | El ganador enfrentará a República Democrática del Congo (CAF) en la final.

Los cruces del Repechaje UEFA

Semifinal 1 : Italia vs. Irlanda del Norte

: Italia vs. Irlanda del Norte Semifinal 2: Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Semifinal 3 : Ucrania vs. Suecia

: Ucrania vs. Suecia Semifinal 4: Polonia vs. Albania

Publicidad

Publicidad

Semifinal 5 : Turquía vs. Rumania

: Turquía vs. Rumania Semifinal 6: Eslovaquia vs. Kosovo

Semifinal 7 : Dinamarca vs. Macedonia del Norte

: Dinamarca vs. Macedonia del Norte Semifinal 8: Chequia vs. Irlanda

El trofeo de la Copa del Mundo. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Las sedes del Mundial 2026

Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)

Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)

Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)

Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)

Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)

Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)

Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)

Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)

Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)

Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES