Paul Aron contó como reaccionó cuando se enteró que Colapinto le ganó la pulseada por el lugar en Alpine para 2026: “Honesto”

Han pasado ya algunas semanas desde aquel anuncio del viernes en Brasil, donde Franco Colapinto fue ratificado como el piloto oficial de Alpine para la F1 2026, y la otra parte de la dupla con Pierre Gasly. Eso dejó al estonio Paul Aron, el otro candidato a manejar el auto, sin opciones de meterse en la parrilla.

No obstante, el estonio continuó el resto de la temporada como piloto de pruebas de Alpine y este viernes tuvo la oportunidad de subirse por última vez al A525 en los entrenamientos libres iniciales del Gran Premio de Abu Dhabi. Una vez finalizada su participación, habló con la prensa sobre su futuro y sobre cómo fue aquel momento donde se enteró que había perdido el mano a mano con Colapinto.

Paul Aron reveló que Alpine le comentó con anticipación la decisión de ratificar a Colapinto.

“Me lo dijeron con antelación; el equipo fue honesto“, reconoció Paul Aron, que ya tuvo tiempo para digerir la decisión. “Eso es lo que un equipo debe hacer, en lugar de enterarse de las noticias por los medios”, agregó. Para completar, aseguró que sigue enfocado en cumplir el gran objetivo de su carrera.

“Las cosas no han cambiado; mi objetivo era trabajar para un equipo de F1, pilotar un monoplaza de F1, y lo he conseguido. Seguiré trabajando duro“, aseguró el estonio.

Paul Aron continuará como piloto reserva de Alpine en 2026

En cuanto a su futuro, Paul Aron fue ratificado como el piloto reserva principal dentro de Alpine para la Fórmula 1 2026. El estonio participó en prácticas libres tanto con la escudería francesa como con Sauber esta temporada, ganando tiempo arriba del auto en la máxima categoría.

Paul Aron seguirá trabajando con Alpine y esperando una oportunidad. (Prensa Alpine)

No obstante, Paul Aron está convencido de tener un rol más que necesario para que Alpine progrese, y eso lo mantiene ilusionado con el futuro: “Fui el piloto principal en el desarrollo del coche de 2026. Sigo creyendo que tengo posibilidades en la F1. He dedicado muchas horas a trabajar en 2026 en el simulador, y el equipo me necesitará en la fábrica“, destacó.

