Un nuevo invento: tras la derrota del PSG, Luis Enrique implementó una particular herramienta en los entrenamientos

PSG es el actual campeón de Champions, viene de ganar un triplete en la temporada pasada y gran parte de todo ese éxito se lo debe a Luis Enrique, su entrenador. El español ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por sus métodos poco ortodoxos, innovaciones y decisiones que salen de la lógica, pero los resultados hablan por sí mismos.

Justamente, en tema de resultados, el PSG viene de perder con el Monaco (0-1) y cayó al segundo lugar de la liga francesa tras la victoria del sorprendente RC Lens el último fin de semana. Ante esta situación, Luis Enrique decidió que era el momento ideal para implementar una nueva técnica en su sesiones.

Y, de acuerdo a imágenes que se filtraron de los entrenamientos del PSG entre semana, Luis Enrique ha decidido instalar una pantalla gigante, cuál proyector o pantalla de cine, al lado del campo de entrenamiento. En ella se muestra información para que los jugadores puedan comprender qué es lo que están practicando en cada momento.

En el caso del video en particular, se trata de una sesión de ataque contra defensa, con el tridente Barcola-Dembélé-Doué, acompañados de Kang-In Lee y Ndjantou, Warren y Fabián Ruiz, contra la defensa, compuesta por Lucas Hernández, William Pacho, Marquinhos, Zabarnyi, Staff y Vitinha.

Luis Enrique ya había llamado la atención en la temporada pasada, pero más aún en el comienzo del curso actual, con su decisión de copiar lo que se hace en deportes como el rugby, donde el entrenador principal mira el partido desde un palco en el estadio, en lugar de estar a pie de campo. No obstante, el español mutó esta variante y mira el primer tiempo desde las alturas, con una visión panorámica, y luego baja al campo en la segunda parte.

Luis Enrique dirige medio partido desde el palco y medio desde la línea a pie de campo.

Los métodos de Luis Enrique son poco ortodoxos, salen de lo habitual, pero nadie puede cuestionar la efectividad que han tenido en el rendimiento de su equipo en estos últimos meses.

En síntesis

