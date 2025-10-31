Es tendencia:
“Creo que Lamine Yamal es un bailarín fantástico, no necesitamos imponerle la mentalidad de Xavi o Puyol”

Un histórico del FC Barcelona aseguró que necesitan dejar a Lamine Yamal ser como es y no intentar cambiarlo.

Por Germán Celsan

Para Rakitic, no hay que intentar cambiar a Lamine Yamal
Un mes atrás, Lamine Yamal finalizó segundo en la votación del Balón de Oro, ganó por segundo año consecutivo el Premio KOPA, al jugador joven de la temporada y en su palmarés ya se encuentran una liga española con Barcelona, una Eurocopa con España y varios títulos más. Cumplió 18 años en julio.

Y claro, a la vez que es un fuera de serie en cancha, Lamine Yamal no deja de ser un chico joven, un adolescente, fuera del campo. Y para un histórico del Barcelona, hay que dejarlo ser como es, y no intentar modificar su forma de ser, pensar o comportarse.

Ivan Rakitic pidió que no se intente cambiar a Lamine Yamal.

Así lo afirma Ivan Rakitić, mediocampista croata que vistió la camiseta del club blaugrana en más de 300 ocasiones durante sus seis años en el club, y que compartió plantel con Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi y toda esa generación gloriosa surgida de la cantera culé: “No necesitamos intentar cambiar a Lamine e imponerle la mentalidad de Puyol o Sergio Busquets o Xavi“, urgió.

Rakitić: “Lamine tiene que disfrutar y ser Lamine”

“¿Lamine Yamal? Creo que es un bailarín fantástico. No, realmente, lo que veo es que esta nueva generación es mentalmente diferente que los Xavi, Iniesta, Messi, la generación pasada de La Masía“, afirmó el croata en el podcast The Rest is Football. Y urgió: “Tiene que disfrutar, no necesitamos intentar cambiar a Lamine e imponerle la mentalidad de Puyol o Sergio Busquets o Xavi. Tiene que ser Lamine, eso es lo que necesita en este momento.”

Para Rakitic, no hay que intentar cambiar la forma de ser de Lamine Yamal. (Getty)

Cuando se pone los botines, sabe lo que tiene que hacer, así que eso es lo que creo que es lo importante. Simplemente, tiene que disfrutar, tiene la presión de saber que debe estar al más alto nivel, pero necesitamos que siga bailando”, completó el croata en su postura.

Con ello, Rakitic se refirió a que Yamal tiene una forma de ser un tanto controversial, y cada tanto aparece envuelto en un escándalo mediático. Tanto por lo que genera, como por una forma de ser un tanto extrovertida. Pero para el croata, eso es lo que hace que Lamine Yamal sea el Lamine Yamal que es en cancha, y es lo que necesita el Barcelona.

En síntesis

  • Ivan Rakitić jugó más de 300 partidos con el Barcelona durante seis años de carrera en el club.
  • Ivan Rakitić pidió no intentar cambiar la mentalidad de Lamine Yamal e imponerle la de Puyol, Busquets o Xavi.
  • Rakitić afirmó que Lamine Yamal tiene que “disfrutar” y ser como es para seguir en el más alto nivel
Germán Celsan

