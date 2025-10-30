Jugó más de 300 partidos en Barcelona junto a Messi y reveló por qué no ganan la Champions desde 2015: “Aburridos de ganar”

Los últimos quince años en la historia del FC Barcelona quedaron marcados por el paso de Lionel Messi, el mejor jugador en la historia del fútbol. Pero un período un tanto más chico y aún más destacable fue el que se vivió entre 2014 y 2017 en el club culé. Una era recordada por la formación de la mítica ‘MSN’, con Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. como tridente ofensivo.

Un tridente que en 2015 se combinó para convertir 131 goles, el 77% de los goles del Barcelona en ese año, en el que se quedó con el trébol, conquistando la liga española, la Copa del Rey y la Champions League. Pero que no volvió a ganar el máximo trofeo a nivel europeo. Y, desde entonces, no ha vuelto a ser levantado por el club. Según explicó Ivan Rakitić, algo 100% achacable a los jugadores.

“No creo que haya sido culpa de los entrenadores, de los presidentes, o de los fanáticos. Fue nuestra culpa como jugadores. Hasta los rivales se sorprendían de ganarnos”, señaló el croata en una reciente entrevista con el pódcast The Rest Is Football. “No volverá a haber un ataque como ese en el fútbol europeo nunca jamás, era fantástico jugar con ellos. Hasta los pases malos eran buenos, por eso suelo decir que ganamos mucho, pero pudimos haber ganado mucho más todavía“, afirmó.

Con la MSN al frente, el Barcelona ganó la Champions 2014/15. (Getty)

Rakitic llegó al Barcelona en 2014 desde el Sevilla, la temporada donde comenzó todo con la MSN, y formó parte del club hasta su salida en 2020, en lo que fue su regreso al club andaluz. Fueron más de 300 partidos como culé para él, y vivió toda la era de la MSN, por lo que sabe bien de lo que habla.

“Primero que nada, creo que debimos haber hecho más, todo lo que fuera posible, para lograr que Neymar se quedara con nosotros“, reconoció Rakitic. “Ese era el primer paso. Y después, no quiero que se malentienda, pero siento que estábamos un poco aburridos de ganar, o que no teníamos ese 100% de hambre de ganar“, admitió.

No lograr convencer a Neymar de quedarse en Barcelona, un error crucial para Rakitic. (Getty)

“Miro atrás a mis seis años en Barcelona, solo ganamos una Champions. Y creo que pudieron haber sido dos o tres con bastante facilidad. Pero al final, si no empujas al 100%, otros equipos sí lo hacen. Y creo que un poco ese fue nuestro problema“, concluyó Rakitic.

