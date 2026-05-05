El frustrante año deportivo de Real Madrid se ve reflejado en una nueva crisis de vestuario. Esta vez, Antonio Rüdiger es protagonista tras ser acusado de haber agredido a Álvaro Carreras, uno de sus compañeros de equipo, en el medio de los malos resultados.

La situación fue informada por el periodista Miguel Serrano en Onda Cero y habría sucedido días después de la eliminación de la UEFA Champions League, que profundizó el caos interno en el Merengue, con muchos resultados irregulares en el certamen doméstico.

“Fue un tortazo. Rüdiger ya había tenido algún rifirrafe con Carreras y esto pasó la semana después de Bayern Múnich, entre el partido del Alavés y Betis. Fue en Valdebebas. El alemán entiende el fútbol de manera distinta a la de chicos como Carreras”, explicó el periodista.

Y continuó: “Son momentos de mucha tensión en el vestuario. Está habiendo más de un problema entre jugadores y el entrenador. Por suerte, la cosa no fue a más“.

Curiosamente, Álvaro Carreras no volvió a sumar minutos luego del duelo ante Alavés, momento en el que se habría dado el cruce con Rüdiger. Tanto en el empate ante Betis como en la victoria ante Espanyol, el ex Benfica fue al banco de suplentes y no ingresó.

Barcelona puede dar la vuelta en la cara del Real Madrid

En la próxima fecha, la 35, Real Madrid enfrentará a Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. Si bien el combinado dirigido por Álvaro Arbeloa evitó que los dirigidos le realicen el pasillo de campeón a los catalanes con la victoria ante Espanyol, el peligro de una vuelta en sus caras está latente.

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El conjunto blaugrana puede consagrarse campeón el próximo fin de semana en esta nueva edición de El Clásico. Para ello, los comandados por Hansi Flick deberían obtener un empate o una victoria ante Real Madrid con tres fechas restantes en el certamen.

Cuándo es El Clásico entre Barcelona y Real Madrid

En el marco de la Fecha 35 de LaLiga 2025-26, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el próximo domingo 10 de mayo en el Camp Nou desde las 16, hora argentina. El culé se consagrará campeón si consigue al menos un empate ante su clásico rival.

En síntesis

Antonio Rüdiger agredió físicamente a Álvaro Carreras en Valdebebas tras caer ante Bayern Múnich.

agredió físicamente a en Valdebebas tras caer ante Bayern Múnich. El periodista Miguel Serrano informó que el incidente ocurrió entre los partidos ante Alavés y Betis.

informó que el incidente ocurrió entre los partidos ante Alavés y Betis. Álvaro Carreras quedó como suplente sin minutos frente a Betis y Espanyol tras la agresión.