Mientras Mastantuono pelea por ser titular, una figura de Real Madrid dejaría el club tras ser relegado por Xabi Alonso

El mercado de pases de este último verano europeo fue disruptivo en el Real Madrid, la salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso con mucha sangre joven para actualizar la plantilla provocó que varios titulares indiscutidos de la vieja guardia se vean obligados a pelear el puesto nuevamente, y no para todos ellos ha resultado favorable.

Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras llegaron al merengue buscando ganarse un lugar en el once titular, y todos ellos siguen luchando por ellos, algunos con más éxito que otros. Uno de los que mejor ha rendido hasta el momento es el joven defensor central, que llegó del Bournemouth y parece una fija para Xabi Alonso.

Sangre joven llegó al Real Madrid y algunos futbolistas que supieron ser clave están perdiendo su lugar. (Getty)

Esto, claro, provocó que Antonio Rüdiger fuera relegado a un segundo plano, y que se empiece a pensar en su salida. El defensor alemán, que cumplirá 33 años en marzo próximo, jugó el Mundial de Clubes con Real Madrid de inicio a fin, pero desde el inicio de la temporada, apenas completó 90 minutos vs. Real Oviedo en la segunda fecha. Desde entonces, no ha vuelto a pisar el campo de juego con la camiseta blanca por un partido oficial.

Rüdiger regresó con una lesión muscular de la Fecha FIFA de septiembre con Alemania, y desde entonces se encuentra apartado del plantel, aun acusando dicha molestia. Aunque eso no está resultando un dolor de cabeza para Xabi Alonso, sino todo lo contrario. De hecho, el prestigioso medio deportivo alemán, BILD, entiende que los días de Rüdiger en Real Madrid están contados.

Rüdiger estaría viviendo sus últimos meses como jugador de Real Madrid, asegura BILD. (Getty)

“El técnico Xabi Alonso cree que el jugador internacional no es lo suficientemente consistente y es demasiado propenso a las lesiones“, afirma el medio. “Con un salario que supera los dos dígitos en millones, es demasiado caro para ser suplente”, agrega, dejando a entender que las intenciones de Real Madrid serán buscarle una salida en el próximo mercado.

Los números de Rüdiger en Real Madrid

A pesar de sus reiteradas lesiones recientes, Antonio Rüdiger ha sido una pieza fundamental del Madrid de Ancelotti desde su llegada proveniente de Chelsea, en julio del 2022. Desde entonces, disputó 157 partidos oficiales con la camiseta merengue, y cosechado ocho títulos.

Entre ellos se incluyen una Champions League, dos Copas Intercontinentales -una cuando todavía se llamaba Mundial de Clubes- y dos Supercopas de Europa, a nivel internacional. Mientras que dentro del apartado local, ha sido campeón de LALIGA, Copa del Rey y Supercopa de España.

