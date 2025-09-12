Es tendencia:
La lesión que golpeó a Real Madrid a días de debutar en la Champions League: “Hasta tres meses de baja”

Muy temprano en la temporada, Xabi Alonso pierde a un futbolista clave para los cuatro primeros partidos de Champions League y también para los clásicos ante Atlético de Madrid y Barcelona.

El equipo Merengue visita este sábado a Real Sociedad por LaLiga.
© Getty ImagesEl equipo Merengue visita este sábado a Real Sociedad por LaLiga.

Real Madrid parecía haber salido ileso de la Fecha FIFA, pero este viernes, un día antes de visitar a la Real Sociedad por la cuarta fecha de LaLiga y a cuatro de su estreno en la Champions League ante Olympique de Marsella, se confirmó una lesión que sin dudas es un golpe para la plantilla que conduce Xabi Alonso.

Se trata de Antonio Rüdiger, quien ya se había perdido gran parte de la pasada temporada y que no había podido finalizar el entrenamiento este viernes, instalando desde ese mismo momento una preocupación que terminó de confirmarse a través del parte médico.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. Pendiente de evolución”, se comunicó desde la sanidad Merengue.

El club no informó cuáles serán los tiempos de recuperación del jugador, pero según se avanzó desde Cadena COPE la ausencia del defensor alemán podría ser incluso más grave de lo que se esperaba: “Hasta tres meses de baja”, se adelantó.

Rüdiger estaría fuera de competencia hasta finales de año.

Rüdiger estaría fuera de competencia hasta finales de año.

La baja de uno de los mejores centrales del plantel hasta fin de año, una problemática que ya le había tocado sufrir a Carlo Ancelotti, sin dudas será un gran problema para Xabi Alonso, quien deberá repetir con la dupla conformada por Eder Militao y Dean Huijsen en múltiples competencias, sabiendo que cuenta también con Asencio, Alaba y hasta Tchouameni como alternativas.

La gran cantidad de partidos que se perderá Rüdiger por lesión

Empezando a contar desde este mismo sábado, Antonio Rüdiger se perdería cuanto menos los partidos ante Real Sociedad, Espanyol, Levante, Atlético de Madrid, Villarreal, Getafe, Barcelona, Valencia, Rayo Vallecano, Elche y Girona por LaLiga de España.

Mientras que por la fase de liga de la Champions League se ausentará del debut de este martes ante Olympique de Marsella y luego también de los duelos ante Kairat Almaty, Juventus y Olympiacos, pudiendo hacer su reaparición, aunque con poco ritmo de entrenamientos, ante Manchester City recién el 10 de diciembre.

