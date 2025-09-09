Es tendencia:
Cristiano Ronaldo anotó con Portugal por Eliminatorias: cómo está la carrera por los 1000 goles contra Messi

El Bicho marcó de penal ante Hungría por Eliminatorias y sumó su tercer tanto en esta fecha FIFA.

Por Bruno Carbajo

© GettyRonaldo le convirtió de penal a Hungría por Eliminatorias.

Mientras Lionel Messi dirá ausente en el último partido de la Selección Argentina por Eliminatorias, Cristiano Ronaldo sigue sacando provecho para su cuenta goleadora personal. Tras convertirle un doblete a Armenia en el primer partido de la fecha FIFA, ahora apareció en su visita a Hungría al transformar en gol un penal y darle la momentánea victoria al conjunto luso.

EA los 12 minutos del segundo tiempo, con el encuentro igualado a uno, CR7 se hizo cargo de la ejecución y sacó un remate cruzado para festejar el 2-1 de Portugal. Previamente había empatado Bernardo Silva, luego de que Varga haya adelantado a Hungría.

Así, Portugal abrió su camino a las Eliminatorias con el pie derecho. El primer paso lo dio goleando 5-0 a Armenia, y ahora se festejó en el Budapest Arena al imponerse 3-2 ante Hungría. Seis de seis para posicionarse como líder del grupo F, el cual también comparte con Armenia e Irlanda.

Cómo está la carrera con Messi por los 1000 goles

Con los tres tantos convertidos en esta fecha FIFA, Cristiano Ronaldo llegó a los 943 goles oficiales a lo largo de su carrera, a solo 57 de alcanzar la histórica marca de 1.000 tantos. Así, la diferencia con Messi se sigue ampliando, quien con su doblete ante Venezuela alcanzó los 879 goles oficiales, manteniéndose a 63 de su eterno rival futbolístico y a 121 de la marca histórica.

La otra marca que Cristiano Ronaldo quedó a un paso de conseguir

Con su nuevo grito, CR7 sumó 39 goles por Eliminatorias rumbo al Mundial e igualó a Carlos “Pescadito” Ruíz, de Guatemala, como el máximo anotador histórico en este tipo de certamen a nivel global, un récord que ostentaba en solitario desde 2016. Con un gol más se quedará con ese título de privilegio en solitario, mientras que Messi aparece en el tercer lugar de la lista con 36 gritos, aunque todo indica que no tendrá una nueva oportunidad para mantenerse en carrera.

