FIFA confirmó la sanción para Cristiano Ronaldo y definió si podrá jugar el Mundial 2026 con Portugal

Se terminó el misterio. El Comité de Disciplina de la FIFA oficializó la sanción para Cristiano Ronaldo por la tarjeta roja que recibió en la derrota de Portugal ante Irlanda por la penúltima fecha de las Eliminatorias UEFA, que ponía en riesgo su presencia en el debut en el Mundial 2026.

Finalmente, el Bicho recibió solo una fecha de suspensión, que además ya cumplió en la goleada 9 a 1 de los Lusos a Armenia. De esta manera, el ex Real Madrid y Manchester United podrá decir presente en el primer partido de su seleccionado en la próxima Copa del Mundo.

El Bicho había visto la roja directa luego de pegarle un codazo a Dara O’Shea. Si bien el árbitro había amonestado al 7 en primera instancia, tomó la decisión de expulsarlo luego de ser llamado por el VAR. Si recibía dos fechas de sanción o más, debía cumplir en Norteamérica 2026.

Qué había dicho el DT de Portugal por la expulsión de CR7

Roberto Martínez salió en defensa del capitán por su expulsión: “Creo que es difícil para un jugador como Cristiano, que está dentro del área. Hoy tuvo a dos defensas constantemente en contacto físico. No hubo violencia. Intentó apartar al defensa y tuvo mala suerte de que el VAR… el ángulo de las imágenes lo hace parecer peor de lo que realmente pasó. Es la primera tarjeta roja de Ronaldo con la selección, es increíble”.

Además, Bruno Fernandes aseguró que su compañero “cometió un error” por su accionar: “El calor del partido, el calor del momento, la frustración de no haber conseguido un resultado positivo, es otra cuestión que ocurre en el fútbol, un momento en el que Cris (Cristiano Ronaldo) tuvo una reacción que le costó caro, obviamente algo que él sabe que no era algo que quisiera hacer, pero que acabó ocurriendo”.

Se viene el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. Portugal es una de las selecciones clasificadas y será cabeza de serie.

