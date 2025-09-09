Mientras pelea por la Copa Libertadores con River y el resto de argentinos, Flamengo le hizo un disparatado pedido a la ONU

Según marcan las estadísticas, Flamengo es el equipo más popular de Brasil y uno de los que cuenta con la mayor cantidad de hinchas en el mundo. Un total de 45 millones de torcedores es la cifra estimada. Y para sacar provecho al máximo de su inmensa comunidad, el Mengao le puso primera a una campaña inédita en el mundo del fútbol: le exige a la ONU ser reconocido como la primera “Nación simbólico-cultural” del planeta. Sí, increíble, pero real.

“Si fuéramos un país, seríamos la 36ª población más grande del planeta. Somos 45 millones, unidos por la misma bandera, con héroes, costumbres y tradiciones que trascienden generaciones“, sentenció Zico, embajador y rostro de la institución en esta maniobra extradeportiva, quien catalogó su rol como “portavoz de una identidad que va mucho más allá del deporte“.

¿De qué trata este reconocimiento internacional? “La campaña busca conectar con la inmensa afición del club en torno a un movimiento simbólico que refleja lo que ya es una realidad: la fuerza cultural, social y emocional del Flamengo trasciende fronteras“, explicó el máximo ídolo de la institución carioca. En otras palabras, aspira a obtener “una validación internacional” cultural que va más allá de cualquier aspecto relacionado con una pelota.

Lo cierto es que para que la petición llegue a buen puerto, el propio club necesita de la participación de sus hinchas: deben firmar una petición que apoya la causa. El acceso a la misma fue agregado en el comunicado realizado en las redes sociales oficiales para anunciar el lanzamiento de la campaña.

“El Flamengo es un pueblo. Somos una nación que tiene su música, sus historias, sus héroes, costumbres y sobre todo un pueblo diseminado por todo el planeta“, cerró Zico su discurso pseudopolítico para recibir el aval de la ONU.

Las acciones de Flamengo que trascienden la cancha

En la misma línea a sus aspiraciones de ser considerado como “nación”, el club reafirmó en los últimos días “la fuerza de la marca Flamengo“. Es que firmó un contrato de patrocinio con una casa de apuestas por 46 millones de dólares por año, lo que significó el acuerdo más grande en la historia del fútbol brasileño.

La firma no se limitará al fútbol, sino que incluirá otros deportes como voley y básquet. Además, de yapa, también tendrá impacto a nivel mediático: impulsará la presencia de FlamengoTV para otorgarle una mayor visibilidad a cada aspecto de la institución. En paralelo, el equipo de fútbol prepara la llave contra Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Combinación multifacética.

