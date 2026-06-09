Lautaro Martínez llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el pecho inflado luego de lo que fue su gran temporada con la camiseta de Inter de Milán, donde se consagró campeón de la Serie A y en la que anotó 22 goles en 41 partidos. A diferencia de lo que fue en Qatar 2022, donde fue titular y perdió el puesto por no estar bien físicamente, ahora se encuentra en gran forma.

Al delantero formado en las inferiores de Liniers de Bahía Blanca y que terminó de forjarse en el Predio Tita Mattiussi, correspondiente a Racing Club, con el que debutó en Primera División y que le sirvió para dar su gran paso hacia el fútbol europeo, quiere revancha con la celeste y blanca. “Estoy muy contento de volver a representar a mi país en una Copa del Mundo. Me preparé muy bien, mentalmente más que nada. Individualmente no me fui como quería de Qatar, independientemente del resultado final“, dijo en las últimas semanas.

Lautaro Martínez celebra su gol con Argentina ante Perú en La Bombonera.

Campeón de América, del Mundo y de la Finalíssima con Argentina, solo le quedó el sabor amargo de tener una mejor performance en la cita mundialista de Medio Oriente. Este Mundial 2026 lo tiene en la marquesina de las principales figuras y habrá muchos ojos sobre él, pese a que ya declaró que le gustaría seguir en Italia y, de darse la condiciones, retornar a la Academia.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Lautaro Martínez?

Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1997.

22 de agosto de 1997. Lugar de nacimiento: Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Edad actual: 28 años.

28 años. Nombre de la madre: Karina Vanesa Gutiérrez.

Karina Vanesa Gutiérrez. Nombre del padre: Mario Martínez.

Mario Martínez. Hermanos: Alan y Jano Martínez.

Lautaro Martínez durante su infancia en Liniers. (Foto: Deportivo Vintage y Cañas)

Publicidad

Estadísticas y presente en Inter de Milán

Partidos jugados: 376.

Goles: 175.

Asistencias: 56.

Títulos: 9 (3 ediciones de Serie A, 3 de Copa Italia y 3 de Supercopa de Italia).

El camino de Lautaro Martínez en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 26 de marzo de 2018 – Argentina 1-6 España (Amistoso Internacional).

26 de marzo de 2018 – Argentina 1-6 España (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 76.

76. Goles marcados: 37.

37. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Apoyado en sus destacados rendimientos con la Albiceleste y potenciado por su presente en Europa, Lautaro Martínez se ha ganado un lugar de privilegio dentro de la consideración de Lionel Scaloni. Si bien el DT de la Selección Argentina suele aplicar las rotaciones, el Toro comenzó como una fija en el ciclo, perdió terrano con Julián Álvarez y ahora se pelean mano a mano por un lugar.

Publicidad

El hombre de Inter de Milán, dadas sus condiciones técnicas y su versatilidad para retroceder unos metros y asociarse con la generación de juego, puede compartir ataque tranquilamente con Julián Álvarez, incluso hasta transformándose en socio de Lionel Messi. De todos modos, Scaloni no siempre apuesta por ambos artilleros a la vez.

Cotización, contrato y valor de mercado de Julián Alvarez

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero de Inter de Milán tiene actualmente un valor de mercado de 85 millones de euros, posicionándose así como el tercer jugador más cotizado de la Selección Argentina detrás de Julián Álvarez y Enzo Fernández.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero de Inter de Milán tiene actualmente un valor de mercado de 85 millones de euros, posicionándose así como el tercer jugador más cotizado de la Selección Argentina detrás de Julián Álvarez y Enzo Fernández. Salario: en Atlético de Madrid y según lo expresado por el sitio web Capology, Julián Alvarez percibe, entre salario bruto y bonus, 20.370.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Nerazzurri hasta el 30 de junio de 2029.

en Atlético de Madrid y según lo expresado por el sitio web Capology, Julián Alvarez percibe, entre salario bruto y bonus, 20.370.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Nerazzurri hasta el 30 de junio de 2029. Cláusula de rescisión: en su última renovación contractual, Lautaro Martínez llegó a un acuerdo con los directivos del elenco italiano para eliminar la una cláusula de salida.

Vida personal: familia, pareja e hijos de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez está en pareja con Agustina Gandolfo, mendocina que trabajó desde los 18 años en una empresa familiar y también estudió Economía, pero dejó la carrera en tercer año porque en Italia no le reconocían ninguna materia. Actualmente, estudia Nutrición de manera virtual. Se conocen desde que el Toro jugaba en Racing, por medio de uno de sus amigos más cercanos, en un cumpleaños.

Publicidad

“Algún día vas a ir a vivir a donde me voy ahora”, reveló la también empresaria en una entrevista con La peña del Morfi respecto a la frase que le manifestó el futbolista cuando llegó a Italia, país que los separó durante un tiempo y que los obligó a mantener una relación a distancia hasta que ella decidió viajar para visitarlo durante poco más de una semana, algo que se transformó en un mes y luego no se separaron más. Juntos tuvieron a Nina, que nació en febrero de 2021, y en mayo de 2023 se casaron. Pocos meses después, en agosto, llegó Theo, el segundo de sus hijos.