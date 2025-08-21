Diablito Echeverri expresó su primer deseo como jugador de Bayer Leverkusen: “Seguir ese camino”

Claudio Echeverri ya reportó con Bayer Leverkusen, equipo de la Bundesliga que lo recibió cedido desde Manchester City por una temporada y sin opción de compra, con el objetivo de que gane el rodaje en el fútbol europeo que no pudo tener a las órdenes de Josep Guardiola.

El futbolista de 19 años, surgido de River, recibió el dorsal número 9 y expresó sus primeras palabras como integrante del club alemán que se comprometió a asumir la totalidad de su salario durante su estadía. “Poder dar mis próximos pasos en el campeón alemán de 2024, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, es algo fantástico”, exteriorizó El Diablito.

Además, Echeverri dejó planteado un primer deseo para lo que será su estadía en Bayer Leverkusen: “Quiero sumar muchos minutos aquí y seguir creciendo como jugador semana tras semana. Muchos jóvenes ya han dado el salto a la élite mundial en el Bayer Leverkusen y el próximo año quiero seguir ese camino para aportar mi granito de arena y lograr grandes cosas”, expresó.

Simon Rolfes, director deportivo del club que lo acompañó en la firma de su contrato, se refirió a las características del futbolista argentino que consideró lo harán destacar en la temporada 2025/2026. “Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición”, dijo.

El Diablito firmó este jueves su contrato con el equipo alemán.

Y agregó: “Es un futbolista fino, con gran capacidad de regate, verticalidad y siempre capaz de potenciar a sus compañeros. Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio. Su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas”.

Publicidad

Publicidad

La poca experiencia de Echeverri en Europa

Desde que se sumó a la disciplina de Manchester City, Claudio Echeverri casi no pudo tener actividad en el fútbol europeo y allí radicaba la necesidad de concretar un préstamo que le permitiera ganar ese rodaje necesario para comenzar a habituarse.

Solo pudo participar de tres partidos oficiales: uno por Premier League en el que apenas disputó 5 minutos, otro por la final de la FA Cup que terminó con derrota ante Crystal Palace, en el que mostró rebeldía durante los alrededor de 15 minutos que estuvo en cancha, y el restante en el Mundial de Clubes ante Al Ain, donde tuvo un tiempo completo para mostrarse a los ojos del DT y marcó un golazo de tiro libre.