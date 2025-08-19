El inesperado motivo por el que la salida del Diablito Echeverri de Manchester City favorece al futuro de Franco Mastantuono

Ante Osasuna, por la primera fecha de LaLiga, Franco Mastantuono tuvo este martes su ansiado debut con la camiseta de Real Madrid. El volante ofensivo argentino ingresó en el complemento para sumar sus primeros minutos en el combinado europeo.

Así, Xabi Alonso demostró que lo tiene bien considerado e incluso elogió su presentación en la conferencia de prensa. Ahora, el próximo objetivo del surgido de River Plate es ganarse la titularidad, algo que puede lograr en los siguientes duelos, pero que tendrá que trabajar por la gran competencia que hay en el equipo blanco.

En ese contexto entra el Diablito Echeverri, excompañero de Mastantuono en el Millonario, que podría desencadenar un efecto dominó que favorecería al flamante refuerzo del Merengue.

Es que este martes se confirmó que el talentoso volante será refuerzo de Bayer Leverskusen a préstamo por la temporada que acaba de comenzar. Esto libera lugar en Manchester City, que está decidido a buscar un atacante para afrontar sus desafíos de la 2025-26.

Pep Guardiola está interesado en contar con Rodrygo, jugador de Real Madrid que compite con Mastantuono por un lugar en el elenco de Xabi Alonso. El brasileño perdió terreno desde el arribo del entrenador español y ve con buenos ojos la salida a otro equipo.

Incluso, este martes en el debut del argentino, Rodrygo ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero no fue elegido por Alonso para ninguno de los recambios que sucedieron en el complemento. Así, toma fuerza la posibilidad de que se marche de Real Madrid para buscar continuidad en otro lado, sobre todo a menos de un año del próximo Mundial.

Qué dijo Xabi Alonso sobre el debut de Mastantuono

En conferencia de prensa tras la victoria, Xabi Alonso se mostró conforme por los primeros minutos de Mastantuono en la Primera de Real Madrid y resumió su análisis en solo 5 palabras: “No le pesó la camiseta”.

“Tiene pinta. Ya le veía que podía aportar, ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero sí que se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido buen impacto. Buena noticia que haya hecho su debut”, completó el entrenador español.

