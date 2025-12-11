Una gloria del fútbol sudamericano respaldó a Julián Alvarez en su irregular presente en Atlético de Madrid

Los números de Julián Alvarez en Atlético de Madrid son irreprochables, pero es cierto que en los últimos partido tuvo algunos rendimientos irregulares. Así y todo, es una pieza fundamental del equipo de Diego Simeone que sueña con descontarle puntos a Barcelona y acercarse en la cima de LaLiga. Los catalanes lideran con 40 unidades, mientras que el Colchonero acumula 31.

Quien respaldó fuertemente a Julián Alvarez fue Diego Forlán, uno de los delanteros sudamericanos más determinantes de las últimas décadas que tuvo un recordado paso por Atlético de Madrid. En diálogo con As, Cachavacha afirmó: “Es un muy buen jugador. La anterior temporada fue muy buena y está la comenzó bien. Obviamente que los delanteros viven de los goles, pero también de las asistencias y ayudar al equipo”.

Además, agregó: “Es un grandísimo jugador. No se va a olvidar de marcar, es normal. Esto le pasa a todos los delanteros. Lo importante es que siga sintiéndose con confianza, los goles van a llegar”.

¿Le sorprendió la llegada de Atlético de Madrid?

“Hoy en día no me sorprende. Julián no estaba teniendo tanta continuidad como el quería. Buscaba un gran equipo y encontró el Atlético”, dijo Forlán. Cabe recordar que la Araña llegó a Atlético de Madrid a mediados de 2024 luego de su paso por Manchester City, donde tuvo grandes partidos, pero siempre estuvo en las sobras de Erling Haaland.

El paso de Forlán por Atlético de Madrid

Diego Forlán pasó por Atlético de Madrid entre 2007 y 2011, en ese periodo dejó su huella en el elenco de la capital española. En total jugó 198 partidos, marcó 96 tantos, brindó 34 asistencias y conquistó dos títulos internacionales: la Europa League y la Supercopa de Europa.

